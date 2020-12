Líder de ‘Los Atletas Primero’ insiste en una unificación

POLIDEPORTIVO

Tres días después de haberse llevado a cabo la Asamblea General Electiva del Comité Olímpico de Panamá (COP) para elegir a la nueva junta directiva de ese ente para el periodo 2020-2024 y en la cual no se proclamó ganadores en tres puestos, incluyendo el de presidente, la cabeza de una de las nóminas insistió en la unificación.

Saúl Saucedo, quien lidera la nómina “Los Atletas Primero”, reiteró que está dispuesto a bajar su candidatura en pro de conseguir lo mejor para el movimiento olímpico panameño.

“Yo abogo por la unificación y el entendimiento para que toda la familia del deporte salga fortalecida por el bien de los atletas. Todo se puede y creo que es lo más conveniente”, señaló Saucedo a La Prensa.

“Yo lo planteé antes de la presentación oficial. Le dije (a la otra facción) que buscáramos los mejores talentos de ambas nóminas e hiciéramos una fusión, todos unidos en la misma dirección. Hoy no cambio mi discurso”, agregó.

En las votaciones celebradas el pasado sábado 12 de diciembre, Saucedo perdió la elección para el puesto de presidente del COP 37 votos contra 36 ante Damaris Young, de la nómina ‘Sueño Olímpico Panamá’. Hubo además un voto en blanco.

Sin embargo, la Comisión Electoral Independiente (CEI) no proclamó a Young, alegando que el voto en blanco es válido, por lo que la candidata no había obtenido el 50+1 % de los votos válidos, como exige el estatuto del propio COP. Aún no ha anunciado cuándo se harían los nuevos comicios.