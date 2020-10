Vasyl Lomachenko y Teófimo López dividen las opiniones

BOXEO PROFESIONAL

El boxeo profesional es una de las disciplinas que más ha sufrido durante estos meses de pandemia, pues aparte de disminuir la cantidad de eventos a nivel mundial, los pocos que se han estado haciendo no han contado con la presencia de público.

Afortunadamente, la televisión ha seguido apoyando a las grandes promotoras en Europa, Japón y Estados Unidos, por lo que los amantes de esta disciplina han podido disfrutar de varios eventos con combates de mucho interés.

Pero ninguna de esas refriegas que ya se han consumado ha captado hasta ahora el interés como la que tendrán esta noche el ucraniano Vasyl Lomachenko y el estadounidense Teófimo López, quienes unificarán las coronas AMB, OMB y FIB del peso ligero (135 libras).

Dicho pleito, que tendrá lugar en “La Burbuja” del MGM Grand de Las Vegas, ha sido catalogada como la “pelea del año” por el nivel y gran momento que venían atravesando los dos protagonistas previo a que el deporte entrara en paro.

Lomachenko, de 32 años de edad, tiene foja profesional de 14-1 (10 nocauts) y es dueño de las fajas de la AMB y OMB, mientras que López, de 23 años, está invicto en 15 peleas (12 nocauts) y tiene en su poder el cinturón avalado por la FIB.

“Va a ser una pelea difícil para él. Soy joven, él tiene 32 o 33 años, y no solo eso, soy muy grande en este peso. Siento que el peso ligero es demasiado grande para él, lo hace mejor en 130 o 126 [libras]. Vamos a pelear y [ganar] por nocaut. Mucha gente dice que es la pelea del año y siento que vamos a lograr el nocaut del año”, precisó López en entrevista reciente con ESPN.

Consultamos a varios excampeones mundiales, entrenadores y dirigentes panameños, para que nos hablaran sobre este interesante combate. Las opiniones sobre quién ganará resultaron bastante divididas.

“No sé si será la pelea del año. Lo que sí te puedo decir es que, independientemente de que Lomachenko sea el mejor libra por libra de la actualidad para muchos, pienso que Teófimo puede dar la sorpresa, pues pega más duro y hasta lo puede sacar por nocaut”, comentó Jaime Salas, presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox).

Celestino “Pelenchín” Caballero apuesta por la fortaleza de López.

“Será una buena pelea. En mi concepto, Teófimo es más fuerte y da [golpes] más duros, además de que tiene más hambre que Lomachenko. Va a ganar por cualquiera de las dos vías”, señaló.

Otro que apuesta por la pegada de López es el clasificado mundial chiricano del peso pluma (126 libras), Bryan “la Roca” De Gracia.

“Será una pelea de mucha inteligencia por parte de Lomachenko, pero le pegada y la presión de Teófimo harán la pelea más interesante. Me inclino al último por nocaut antes del décimo asalto”, recalcó De Gracia.

Se van con ‘Hi- Tech’

Dos exmonarcas mundiales y un reconocido entrenador creen que el europeo debe salir con los brazos en alto y exponen sus razones.

“En el boxeo hay sorpresa y lógica. Creo que Teófimo se adelantó en querer pelear con el ucraniano, que ya es un boxeador probado. Peleó con [Jorge] Linares, quien lo tumbó, pero se paró y terminó noqueando él. López dependerá mucho de su recta de derecha y su gancho de izquierda. Lomachenko va a ganar por cualquiera de las dos vías, ya que es el mejor boxeador de la actualidad”, argumentó el preparador Rigoberto Garibaldi.

En tanto que Ricardo “Maestrito” Córdoba, el titular universal de las 122 libras, ve a Lomachenko saliendo airoso por amplia decisión unánime.

“No creo que sea la pelea del año o que uno espera con 12 asaltos de acción como la que tuvo Lomachenko con Linares. Veremos a un Teófimo pescando y buscando un solo golpe para ganar, pero el ucraniano se lo va a llevar a la escuelita y ganará por decisión unánime. No creo que haya nocaut”, dijo Córdoba.

Finalmente, Hilario Zapata se fue con la experiencia de Vasyl.

“Es una pelea interesante y me encanta, pero no creo que sea la pelea del año. Lomachenko da buen espectáculo y va de menos a más. Me voy con él por su experiencia y por la forma como va avasallando a sus rivales. López es aguerrido, pero tiene una cosa [mala] y es que a veces entra alocado”, resaltó “Bujía” Zapata.