Grandes Ligas

Rod Carew sabía cómo golpear la pelota. Fue un maestro con el bate en las Grandes Ligas. Acumuló un promedio ofensivo de .328 y fue siete veces campeón bate, lo cual, junto a su gran personalidad, le ayudó para ser electo y entrar al Salón de la Fama tras jugar 19 temporadas.

El exjugador de los Mellizos y Angelinos se retiró en 1985 y convirtió en 1991 en el primer panameño en ser exaltado al Templo de los Inmortales del Béisbol.

Carew, de 74 años de edad, ha tenido una vida llena de pasajes dignos para ser plasmados en un libro.

One Tough Out: Fighting Off Life’s Curveballs (Luchando contra las curvas de la vida), le hace ese honor.

La publicación salió a la luz el pasado martes. Se puede comprar en Amazon y tiene un costo de 47 dólares para ser traída hasta Panamá.

El libro, de 352 páginas, relata anécdotas y las amistades de su carrera, al tiempo que describe el abuso, la pobreza y el racismo que superó para llegar a las mayores, detalla la descripción de la publicación.

También revela la razón por la que está vivo hoy: el trasplante de corazón que recibió de Konrad Reuland, un jugador de la NFL de 29 años que había conocido años antes.

“Cada vez que se cuenta la historia de mi vida, a menudo comienza desde el principio: mi nacimiento en un tren en Panamá”, narra Carew en la primera parte de su libro.

En ese mismo extracto, revela una anécdota que califica como “encantadora”. Su nombre (Rodney Cline) fue en honor al doctor Rodney Cline y su llegada a este mundo se dio en manos de Margaret Allen, quien fue la única que dio un paso adelante para ayudar en su nacimiento. “Los hombres miraron hacia otro lado”, cuenta.

Describe que en aquella época los trenes se dividían en una sección para personas de raza blanca y otra para los de raza negra. Olga, su madre, gritó y gimió y solo cuando se escuchó el llanto del recién nacido fue llamado un médico de la sección blanca. Se trataba del doctor Cline, la inspiración de su nombre. Carew nació el 1 de octubre de 1945.

Allen, por su parte, creció en Panamá y se convirtió en enfermera en Nueva York, Estados Unidos. Regresa a Panamá en sus vacaciones.

El Salón de la Fama panameño reveló que su madre pasaba los días laborables en la ciudad de Panamá, trabajando como ama de llaves, por lo que recibía un dólar al día. “Necesitábamos cada centavo, porque mi padre era un proveedor terrible”.

Carew dijo que su padre trabajó como pintor para la Compañía del Canal de Panamá y que de su salario salía el pago para el alquiler. Lo demás era para él.

“Si bien la Zona del Canal no era un lugar donde los niños negros pobres solían soñar en grande, imaginé que una carrera en arte o ingeniería me llevaría a lugares lejanos a los que se dirigían esos grandes barcos”, recuerda Carew, quien dejó Gatún y se mudó a Gamboa.

Narra también un pasaje de su infancia, del que su madre fue protagonista. “La fiebre reumática me confinó al Hospital Gorgas. Pasé seis meses allí”, dice, y rememora que el delirio por la fiebre le provocó alucinaciones.

“Monstruos y aviones se acercaron a mí. Las balas zumbaron, las bombas exploraron por todas partes. ¿Cómo lucha un niño contra tanto horror?”, se pregunta.

Se describe en su infancia como un joven delgado y rápido, que podía correr todo el día sin cansarse, pero lo que disfrutaba era golpear una pelota con un bate.

Detalla que comenzó golpeando tapas de botellas con escobas y que cada uno de sus amigos personalizaba la suya. “Cubrí la mía con pintura negra y agregué molduras amarillas. En naranja, escribí: 42, el número de mi jugador favorito: Jacki Robinson”, cuenta.

Carew precisa que se mudó de las escobas al béisbol real desde los ocho años. “Rápidamente, me di cuenta de que era tan bueno como cualquier otro”, afirma.