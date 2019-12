Marihuana y Grandes Ligas

análisis

Un grupo de expeloteros de las Grandes Ligas, entre ellos, Olmedo Sáenz, Rafael Medina, Carlos Baerga y el Salón de la Fama Roberto Alomar, se refirieron a la eliminación de la marihuana de la lista de sustancias prohibidas en las Mayores a partir de 2020.

Hace unos días, se informó que la marihuana será removida de la lista de drogas de abuso y será tratada de la misma manera que el alcohol, debido a que las Grandes Ligas está tratando de disuadir a los jugadores de recurrir a los opioides para solucionar sus problemas.

Anteriormente, los jugadores de ligas menores enfrentaban una suspensión de 25 juegos por una primera prueba de hierba positiva, castigo que iba aumentando hasta llegar a un castigo de por vida.

Oposición

Sáenz, un herrerano de 49 años de edad, que jugó nueve temporadas en las Grandes Ligas, no comparte la medida, debido a que los peloteros o atletas son ejemplos o modelos a seguir por la niñez.

“Los niños siguen nuestras carreras, nos imitan y a ellos siempre les inculcamos que el atleta debe estar limpio de drogas”, comentó el herrerano, que vistió la camiseta de los Medias Blancas, Atléticos y Dodgers, y estuvo compartiendo sus conocimientos con 250 jóvenes que participaron en unas clínicas que se realizaron en MVP Sport City, y en las que también estuvieron presentes Medina, Baerga y Alomar.

Sáenz, quien se retiró en 2007, se mostró sorprendido ante la iniciativa hecha pública en el acuerdo conjunto de drogas entre los propietarios y el Sindicato de Jugadores, que también incluye pruebas de opioides, cocaína y fentanilo.

El herrerano, que bateó 73 jonrones durante su recorrido en las Grandes Ligas, trabaja enseñando los secretos del béisbol a la niñez y una de las máximas que le inculca a los nuevos prospectos es que jueguen libres de drogas.

“MLB (Grandes Ligas) es un nombre que representa liderazgo y buen ejemplo, así que no entiendo cómo pueden permitir el uso de la marihuana dentro del béisbol”, añadió.

El ex grandes ligas panameño dijo que cuando él jugaba el tema de las drogas era muy abierto. “El uso de los esteroides, de la cocaína, la marihuana y la anfetamina era parte del juego y las Grandes Ligas lo combatía”, agregó.

“En ese entonces se levantaron medidas muy estrictas para controlar el problema, que era parte del juego, aunque le hizo mucho daño a los peloteros. Al final, los niños y los jóvenes se enteran y podrían imitar lo que ven. El mensaje no es bueno, el atleta debe estar libre de drogas”, sentenció.

Explicaciones

El comisionado adjunto de MLB, Dan Halem, explicó que el acuerdo se basa en los principios de prevención, tratamiento, concientización y educación, que ayuden a proteger la salud y la seguridad de los jugadores.

Según las regulaciones, los peloteros que resulten positivos deberán pasar por un programa de tratamiento, y los que no asistan enfrentarán acciones disciplinarias.

Rafael Medina, un ex lanzador panameño que jugó en las Grandes Ligas, tiene la misma opinión que Sáenz. “Debemos dar el ejemplo”, sentenció.

Medina, quien lanzó para los Marlins de Florida entre 1998 y 1999, trajo al tapete una interrogante: “La sustancia sería permitida para los peloteros en los estadios”. ¿Pero qué pasa cuando sales de estos recintos y enfrentas la realidad?, se preguntó.

Medina reconoció que hay presión y exigencias cuando juegas ante fanaticadas grandes como la de Nueva York, Los Ángeles y en especial de la prensa. “No creo que la marihuana sea la solución, lo que sí pienso es que los deportistas tienen que prepararse mejor tanto física como mentalmente”, advirtió.

“Una droga que es ilegal para una persona no puede ser legal para un deportista”, argumentó Medina, para sustentar su oposición. “No la he usado, solo he escuchado que se pierde la presión y la ansiedad, esto es mentalmente, porque físicamente no te hace más fuerte”, agregó.

Nada de eso

El puertorriqueño Baerga reconoció que la decisión “está mal”. El expelotero fue cauto en sus declaraciones debido a que está vinculado, a organizaciones de MLB; sin embargo, advirtió que no quisiera que su hijo, que está intentando llegar a Grandes Ligas, “pruebe ni use nada de eso”.

“Yo nunca me he metido nada, eso depende de la crianza del pelotero. Yo tuve muchos ofrecimientos, gracias a Dios no los acepté”, añadió.

El ex pelotero de 14 temporadas recordó que en este deporte se juegan 162 partidos, a veces con solo 2 días libres por mes. “No es fácil lo que hacemos, pero hay que tener mucho cuidado con estos permisos”, aportó Baerga, quien reconoció que en su época de pelotero había droga y que los exámenes no eran tan rigurosos como ahora.

“¿Por qué vas a dar un permiso que puede causar la muerte o un ataque al corazón? ¡Que a unos los ayude con los dolores en el cuerpo, está bien!, pero hay que tener cuidado, es mi pensar”, reflexionó, mientras hacia hincapié en que las reglas las ponen ellos (MLB).

Por último, comentó que si un policía sorprende al jugador en la calle con marihuana lo detiene y lo mete preso. Su compatriota Alomar, exaltado al Salón de la Fama en 2011, dijo que se acababa de enterar de la noticia, la que consideró como un tema muy delicado, que le tocaría responder al comisionado de Grandes Ligas.

“Mi padre me aconsejó que cuando uno entra al club house uno debe seguir las reglas. Mi consejo a los jóvenes es que se mantengan limpios en el camino, que pregunten ya sea a su médico o entrenador”.

El exjugador de los Azulejos lidera una compañía de mercadeo en Toronto, tiene un programa de béisbol en Puerto Rico y trabaja con MLB.