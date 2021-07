Matej Mohoric se impone en solitario en la 19 etapa del Tour

El ciclista esloveno Matej Mohoric (Bahrain) se impuso en solitario este viernes en la 19º etapa del Tour de Francia, de 207 km entre Mourenx y Libourne, logrando su segundo triunfo parcial tras haber ganado también en Le Creusot (7ª etapa).

El campeón de Eslovenia formaba parte de la escapada de una veintena de corredores que se formó a poco más de 90 km para la llegada y lanzó un ataque a 25 km al que ya no respondió el resto de fugados, mientras que el pelotón, con el líder Tadej Pogacar, entró a más de veinte minutos de diferencia.

Sin sobresaltos, Pogacar arrancó una hoja del calendario y está más cerca de su esperada coronación en París, aunque el sábado tiene que pasar por la contrarreloj con final en Saint-Emilion.

“Veremos cómo me despierto. He hecho el reconocimiento del recorrido. Es una crono muy rápida y no realmente complicada, creo que puedo ir rápido. La abordo sin presión, haré el máximo posible”, afirmó.

Pogacar mantuvo el viernes sus importantes diferencias sobre sus más directos perseguidores: tiene 5 minutos y 45 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, segundo, y 5 minutos y 51 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz, tercero.