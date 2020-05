‘Me gustaría dirigir la selección de Panamá’

Fútbol panameño

Dos meses atrás, Saúl Maldonado se preparaba para dirigir al Tauro FC.

Los actuales campeones de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tenían al Sporting San Miguelito como rival en el cierre de la primera vuelta del torneo, cuando se suspendieron todas las actividades deportivas ante el reconocimiento del primer caso del nuevo coronavirus en Panamá.

En definitiva, el virus no solo acabó con el torneo de la LPF, sino que llevó a la Federación Panameña de Fútbol a negociar la salida del estratega argentino Américo Rubén Gallego como técnico de la selección de Panamá.

Y, en este escenario, con El Tolo Gallego ya fuera del onceno nacional, empezó a correr el desfile de aspirantes a reemplazar al argentino.

Uno de esos nombres que se mencionan en los rumores es el actual líder del banquillo taurino. Con dos títulos en solo tres torneos dirigiendo en la LPF, el nacido en Uruguay pero formado futbolísticamente en Venezuela, confiesa que le interesa dirigir a Panamá, aunque aclaró que no se deja llevar por los rumores.

Maldonado, de 58 años de edad, reconoció en una entrevista con este diario que si bien todavía es muy temprano para que en este momento regrese la LPF, sí podrían iniciarse entrenamientos en las próximas semanas, con los respectivos protocolos de seguridad.

Con un largo paso como jugador y entrenador en el fútbol venezolano, aquí el mano a mano con el también exjugador de la selección vinotinto.

¿Qué se le dice a los jugadores en estos momentos de crisis?

Con los jugadores hay que ser inteligentes, hay que ser psicólogos. Ellos recibieron un golpe duro. Primero fue parar los entrenamientos; después la suspensión del campeonato; y por último el tema económico. Hay que entender que si bien queremos exigirles a ellos que entrenen, tenemos que entender su situación actual.

¿Cuál es su plan en estos momentos?

Se armaron semanas de entrenamientos para los jugadores con el preparador físico con la plataforma Zoom y se están tratando de llevar acabo de la mejor manera posible. Los jugadores entienden que hay una responsabilidad, que no son vacaciones y que deben entrenar porque el regreso va darse en algún momento. Y creo que ya estamos cerca.

Dos títulos en tres torneos con el Tauro. ¿Cómo analiza su paso por Panamá?

Para llegar al Tauro, lo primero que me llamó la atención fue que era un equipo que estaba bien conformado y que peleaban títulos. Yo me planifiqué para venir a Panamá por un tiempo largo, pues la cosa en Venezuela está muy difícil, y estaba buscando opciones. Y cuando el Tauro me llamó por tercera ocasión, dije este es el momento.

Y en este momento la selección de Panamá está buscando un nuevo técnico y varios rumores lo mencionan a usted en la conversación. ¿Le interesa el puesto?

En el fútbol siempre hay rumores. Esperemos que esos rumores se transformen en algo contundente y sólido. Si la selección de Panamá cree que yo puedo ayudar y trabajar en ese camino para llegar al Mundial, estoy a la orden. A mí me gustaría dirigir la selección de Panamá, pero no es la decisión mía. Y, al final, son solo rumores.

De regreso a la LPF: ¿se puede jugar ya en estos instantes?

No, no, no. Pero sí podríamos empezar a entrenar. Con un protocolo bien organizado, podría iniciarse con unos entrenamientos con grupos pequeños de 5 o 6 jugadores, que no es lo ideal, pero por lo menos es algo.

¿Qué tanto dificulta el no contar con instalaciones propias?

Complica, porque lo ideal es que puedas contar con tus instalaciones, poner tus horarios, tus condiciones. Pero considero que el Cascarita (Tapia), en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., nos permite trabajar en grupos pequeños.

¿Y cómo lo haría?

Pienso que está la posibilidad de hacer trabajos con grupos pequeños de forma escalonada, cada dos días, durante dos o tres semanas. No tienen por que entrenar los 25 jugadores todos los día, todos a la vez en el Cascarita.

¿Arrancamos con las pruebas de coronavirus o solo medidas de temperatura para los jugadores antes de entrenar?

Las pruebas son fundamentales, por lo menos para iniciar [labores]. Necesitamos saber que el jugador no porta el virus. En Europa, lo primero que hicieron antes de iniciar los entrenamientos fueron las pruebas.

¿Pruebas y después entrenamientos?

Aquí, lo primero son las pruebas, después trabajos en grupos pequeños, todo con las precauciones debidas para de alguna forma tratar de empezar. Repito: ya es hora que los jugadores empiecen a moverse. Tienen dos meses sin entrenar.

Dirigentes de la LPF apuntan a iniciar el torneo a finales agosto. ¿Lo ve posible?

Sí, lo veo muy factible. Toca ir regresando de a poco a la normalidad. Nos podemos tomar un par de semanas y a principios del mes de junio podríamos estar entrenando. Y, así, tendrías dos meses para prepararnos para finales de agosto. Habrá que empezar con partidos a puertas cerradas. Eso está más que claro, pero tendríamos a más aficionados en casa viéndolo por televisión.

¿Cómo hacer para supervisar a los jugadores en cuanto a posibles contagios si solo están con ellos durante dos horas de entrenamientos?

Ellos tienen que ser responsables. No estamos de vacaciones. Se nos puede conceder el permiso únicamente para entrenar de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., y a las 9:00 a.m., todos en casa. Y si agarran a un futbolista fuera de casa después de la hora de entrenamiento, que sea multado por la institución.

¿Cómo vislumbra el regreso de los equipos, con muchos o pocos movimientos?

Veo una época de pocos movimientos. No creo que el mercado esté muy activo. Más bien veo todo lo contrario, con los equipos manteniendo la base. Y estoy segurísimo de que por las consecuencias económicas de la pandemia vamos a ver más juveniles.

Jesús Chuito González, un jugador importante del Tauro, se despidió hace poco. ¿Qué pasó?

Lo de Chuito González fue algo muy puntual. Solo jugó dos partidos este semestre, después se lesionó y lo terminaron operando. Él quiso salir del Tauro para ir a otro equipo, tengo entendido que el Plaza (Amador). Para mí, el jugador tiene que estar donde quiera.

Por último, su caso contractual se mantiene hasta final de año...

Nosotros terminábamos contrato ahora, pero estamos hablando y creo que no deberíamos tener problema en extenderlo hasta diciembre.