Mejía y Machado tendrán que buscar nuevos equipos para la próxima campaña

FÚTBOL INTERNACIONAL

Nuevos destinos tomarán las carreras de los futbolistas panameños Luis Manotas Mejía y Adolfo Machado el próximo año, ya que no seguirán en los clubes para los que jugaban actualmente.

Mejía, de 29 años de edad, dio a conocer la noche del pasado miércoles que dejará de defender el marco del Nacional de Uruguay, club al que llegó en la temporada 2015.

“Llegó el momento de despedirme de ustedes. Fueron cinco años en esta gran institución, de donde me llevo mucho aprendizaje”, escribió Mejía en sus diferentes cuentas de redes sociales.

“Me voy campeón uruguayo, me voy invicto en clásicos oficiales, me voy de una manera que realmente no quería, pero llegó el momento de tomar otro camino”, agregó en su nota.

Antes de llegar al Nacional, Mejía había estado con el Fénix, también de ese país. Su actual contrato vence el 31 de este mes.

Deja la Liga

Por su parte, el defensor Adolfo Machado saldrá de las filas de la Liga Deportiva Alajuelense, tras no aceptar las condiciones para renovar contrato que le estaba ofreciendo dicho club de la Primera División de Costa Rica, con el que ganó el Torneo Apertura 2020.

“¡Muchas gracias por todo Machado. Agradecemos el profesionalismo y entrega que demostraste durante todo este tiempo que vestiste la rojinegra. Te vas como un verdadero León y CAMP30N! Éxitos en el futuro!”, publicó el club rojinegro en sus redes sociales.

Machado jugó los 20 partidos del último certamen, todos como titular, y en 19 de ellos estuvo durante los 90 minutos del encuentro en la cancha.

Anhela ver fanáticos

Mientras tanto, en España, el atacante José Luis Puma Rodríguez confesó que su anhelo para 2021 es poder ver fanáticos en las gradas del estadio Anxo Carro, sede del club de Segunda División, CD Lugo.