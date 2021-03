Panamá Metro apostará por sus lanzadores

BÉISBOL NACIONAL

Cuatro temporadas han transcurrido desde que Panamá Metro alcanzó su última corona en campeonatos juveniles de béisbol. Para cualquier otra provincia ese tiempo no es nada, pero para los capitalinos eso es una eternidad.

Buscando romper esa sequía, la liga provincial metropolitana decidió darle el mando al estratega José Murillo III, quien vuelve a dirigir en esta categoría tras varias campañas piloteando con mucho éxito a nivel Mayor.

Datos sobre Panamá Metro en la Juvenil 21 es la cantidad de coronas que suman los metropolitanos en certámenes juveniles. En tres de ellas (2012 a 2014) José Murillo III ha sido el director. 13-9 fue el récord que acumularon los capitalinos en la fase regular del campeonato de 2020.

Murillo III sabe que el reto asumido no es fácil, por lo competitivo que se pinta el campeonato nacional 2021, que arranca este sábado 20 de marzo, pero como él bien lo dijo, para Panamá Metro ser un equipo aspirante en la Juvenil es una “responsabilidad”. “Es un equipo bastante modesto en el sentido de que no tenemos grandes figuras, pues los profesionales que tenían edad no nos los prestaron”, comentó Murillo a La Prensa. “Pero eso no quita que Metro tiene una gran responsabilidad como todos los años de hacer un buen papel y estar entre los equipos que compitan por el título”, agregó.

Apuesta al picheo

Para el técnico, la fortaleza de Panamá Metro estará en su cuerpo de lanzadores con cinco abridores de mucho perfil, como lo son Allan Martínez, Christofer Cuevas, Nicolás Arjona, Kevin Vergara y Anthony González.

“Tengo cinco buenos abridores y la diferencia entre cada uno de ellos no es mucha. Han tirado muy bien en la pretemporada. Lo que no hemos es bateado bien, aunque últimamente hemos lucido mejor”, explicó.

Panamá Metro hará su debut el próximo domingo 21 enfrentando a Darién desde las 2:00 p.m. en el Estadio Roberto Hernández, de la ciudad de Las Tablas.