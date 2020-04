Mitre: ‘Es el partido que nadie quiere jugar’

COVID-19

Con calificativos como nuevo, peligroso y muy cambiante, Engin Mitre definió el coronavirus como el partido más difícil en su carrera como médico general.

Mitre reconoció que siente temor cada vez que sale de casa y acude a su trabajo en el Centro de Salud que está ubicado en Las Mañanitas.

Conocido por su paso con la selección de fútbol de Panamá y por sus títulos con el Plaza Amador y Chorrillo FC en su etapa como futbolista, Mitre mencionó que ve difícil que se pueda jugar en los estadios en algún momento cercano debido a la enfermedad.

El también médico de la Federación Panameña de Fútbol recalcó ayer en una entrevista con La Prensa que “no hay librito” para lidiar con el Covid-19 y que eso lo hace tan peligroso.

El llamado doctor del fútbol panameño también se refirió a las declaraciones del delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, quien dijo estar sorprendido sobre los millones de dólares que ganan los futbolistas y no así los doctores y científicos que están buscando la cura al virus, señalando que lastimosamente tienen que suceder cosas negativas como esta pandemia para que se valore la importancia que tiene todo el componente médico.

Aquí las palabras del subcampeón con Panamá en la Copa Oro de 2005 y también presente en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006.

¿Cómo ha sido este partido ante el coronavirus?

Es una experiencia nueva. Estamos como quien dice aprendiendo sobre la marcha todo lo que ha sucedido en los demás países y hemos podido contrarrestar poco a poco el tema del virus. Sabemos que es bastante complicado, pero se ha hecho todo lo humanamente posible con todos los colegas que están en la primera línea de la barrera.

¿Tu partido más difícil como médico?

Sin duda. No solo por mí. Cuando regreso a casa tengo que estar en contacto con mi esposa y dos hijos y uno se queda pensando en eso. Al final, uno sigue las medidas preventivas y uno espera no tener ningún problema. Pero aún así uno queda siempre con el pensamiento y es difícil. Es el partido que nadie quiere jugar en estos momentos.

¿Sientes temor cada vez que sales a trabajar?

Sin duda, eso es diario. Estamos en comunicación con mi papá, con mi hermano que también es médico, para ver cómo están, cómo va la situación. Siempre estamos con la interrogante de cómo uno se siente, si tenemos síntomas, pero gracias a Dios no hemos tenido nada.

De futbolista a médico general En su etapa como futbolista, Engin Mitre disputó dos torneos de Copa Oro, en 2005 y 2007, con Panamá. También ganó varios títulos en el fútbol panameño con el Plaza Amador y el ya desaparecido Chorrillo FC.

¿Te ha tocado lidiar con pacientes positivos?

Sí, claro. Hemos realizados las pruebas y algunas han salido positivas.

¿Qué es lo que más te ha impactado del virus?

La velocidad con que te deteriora, la velocidad con que te ataca. Los síntomas cómo han ido cambiando, que a veces confunde mucho, y cómo se ha ido teniendo más fallecimientos.

Como profesional de la medicina, ¿había forma de estar preparado para esto?

Durante toda la carrera nos preparamos para diferentes situaciones, pero nadie está preparado para una situación como esta. Toca aprender de los estudios que se hacen afuera. No hay librito ahora mismo, como sucede con cualquiera otra enfermedad que te diga ‘bueno tenemos que caminar por aquí, hacer esto’ y hacemos un tratamiento específico. Inclusive, a veces se nos está complicando hacer los diagnósticos.

Decía hace poco el delantero mexicano Chicharito Hernández que le sorprendía cómo los futbolistas ganaban millones de dólares, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del virus no ganaban tanto, ¿qué opinas?

Eso no es nuevo. Es una discusión que se ha tenido por muchos años. El tema es que ahora nos estamos dando cuenta, por la situación que estamos viviendo. Si no hubiese sucedido nada, a lo mejor no se emite un comentario al respecto. Pero lo cierto es que muy poco se emplea en salud y eso lo vemos diariamente. Y esto nos ha dejado varias enseñanzas en todos los ámbitos. Ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene el biólogo, el científico, el médico, todo el componente médico.

Y en ese punto, como país, ¿qué tanto estábamos preparados como cuerpo de salud?

Nos hemos ido adecuando. Una de las cosas que nos ha dejado un poco pensativo es la gran cantidad de colegas y enfermeras que se han contagiado con el virus. No supimos desde cuándo el virus estaba aquí. Como Panamá es un país al que entra mucha gente, no nos percatamos de quién podía estar incubando el virus dentro del país. Fue muy complicado en ese sentido poder saberlo. Pero hemos modificado ciertas cosas en la marcha, que nos ha dado resultado.

En cuanto al deporte, ¿ves posible poder jugar partidos en los estadios en algún momento cercano?

No quiero ser pesimista, pero va tocar esperar. Todo va depender de la cantidad de contagios que vamos a tener. No es una pregunta fácil de contestar. No se sabe qué va a suceder. Es una enfermedad nueva y lo más probable es que se quede con nosotros de aquí en adelante, al menos que se encuentre la vacuna.

Todo apunta a que, si se juega, sería primero a puertas cerradas.

Riesgo hay todos los días. Más adelante sabremos si es una buena idea. Incluso, ya algunos deportistas han salido positivo. Pero sigue siendo un riesgo.

Sobre los deportistas, ¿tienen menos riesgo a sufrir el virus?

En base a lo que dicen los especialistas, depende mucho de la carga viral que recibas. Uno pensaría, por sentido común, que el deportista por el tema de la capacidad pulmonar debe mejorar más rápido que el resto de los pacientes, pero en realidad no sabemos.

Ahora con las lluvias, ¿hay más preocupación?

Eso hablaba con un amigo, de que las lluvias van a confundir aún más. Las personas siguen saliendo de casa, ya sea por diferentes situaciones, si tienen que trabajar o ir al súper o a buscar medicamentos, y eso va a traer más resfriados comunes y corrientes, con síntomas muy similares.

Por último, tus recomendaciones.

Como se ha recalcado durante todo este tiempo de cuarentena, quedarse en la casa lo más que se pueda. Si va a salir, que solo sea uno de la casa, lavado constante de manos y, en caso de presentar síntomas, llamar a los números oficiales o acudir al médico y no automedicarse.