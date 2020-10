‘Negrito’ es baja para los amistosos

Selección Nacional

El técnico de la selección nacional de Panamá, el danés-español Thomas Christiansen, habló con la prensa panameña vía Zoom desde España, con respecto al partido amistoso que sostendrá ante Japón el 13 de noviembre en Austria y la posibilidad de otro contra Estados Unidos en Inglaterra.

Las preguntas al técnico fueron dirigidas sobre su convocatoria y la ausencia de algunos jugadores, como el atacante del Maccabi Tel Aviv de Israel, Eduardo Guerrero, quien al final entra en la lista tras la baja de Alberto “Negrito” Quintero.

¿Cómo sacó la convocatoria?

“Estoy haciendo la ruta de Europa difícil por la covid-19. Hay jugadores que necesitan su tiempo de adaptación, ya conocí a sus entrenadores y he podido tener una opinión distinta del jugador”.

“Hay que ver cómo juega el rival, pero tengo mis ideas y mi estilo”. Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá

Sobre el rebrote, ¿cómo ve viables los amistosos y la covid-19?

“Si todos cumplen con su deber y se toman las medidas necesarias como se hizo en Costa Rica, no debemos tener problemas sanitarios”.

¿Ha podido hablar con Fidel Escobar y por qué no ha jugado?

“Fidel me preocupa que no haya debutado. Lo vi dos días en Madrid y ya había hablado con su entrenador en el Alcorcón, ya que necesitaba más opiniones y me preocupa porque es un gran jugador que tiene que aportar mucho en la selección, pero él se tiene que espabilar y tomar el toro por los cuernos”.

Se habla de jugar con Japón y Estados Unidos, ¿qué lo llevó a escoger estos dos rivales?

“El segundo partido no está confirmado. Pero en el caso de Japón, se logró pese a muchas restricciones, ya que en las condiciones en que está el mundo poco puedes elegir, y se hizo para poder ver a los jugadores que están en Europa”.

¿Ha podido conversar con José Luis Rodríguez y Yoel Bárcenas?

“Yo he hablado con los jugadores seleccionables y, sobre todo, ellos que están dando la nota en España al igual que Adalberto Carrasquilla”.

¿Por qué Eduardo Guerrero no está en esta lista de convocados?

“Hice una prelista de 26 jugadores; él estaba al inicio, luego no. Pero le hemos llamado en reemplazo de Alberto Quintero, quien es baja por motivos del coronavirus. Ha tomado la decisión de no venir, así que tengo que respetar su decisión y comprender”.

¿Qué opina de los rivales para estos amistosos?

“Creo que nos va a ir muy bien, aunque enfrentamos un nivel superior, pero esto me dará la oportunidad de ver más jugadores que están en Europa”.

¿Los resultados ante Costa Rica pueden ser engañosos?

“Fue muy bonito ganar dos partidos, pero apenas estamos iniciando. Que vamos a tener partidos más difíciles y que vamos perder, seguro se darán. Los triunfos son bonitos, pero hay que tener los pies sobre la tierra”.

El caso de Román Torres, ¿por qué no está?

“Tuve que evaluar y al final he optado por Fidel y Cummings y con ellos ver qué pasa. Son decisiones que tengo que tomar como entrenador”.

¿Quiénes son los primeros en llegar previo al partido con Japón?

“No hay una agenda. El domingo 8 de noviembre viajo a Austria y el 9 iniciamos entrenamientos con los que vayan llegando”.

¿En qué parte del proceso está Panamá?

“Estamos atrás en el tiempo de preparación por el retraso debido a la pandemia. El camino es largo y creo que se pueden conseguir los objetivos si se sigue trabajando de esa manera”.

¿Cómo será el estilo de juego?

“Hay que ver al rival, pero tengo mis ideas y mi estilo”.

Llama la atención la cantidad de volantes que llamó.

“Sí, hay varios jugadores en esa posición, pero hay los que pueden hacer una doble función. Unos pueden ser pivotes o jugar más adelante como los hizo Abdiel Ayarza, además hay varios jugadores que quiero ver”.