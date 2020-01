Ni hamaca ni playa, el reto es ganar en el interior

Liga panameña

Su reto es convertirse en el primer técnico en gritar campeón con un equipo del interior.

Atrás quedaron los años en La Chorrera con el San Francisco FC, equipo con el cual conquistó cinco campeonatos. El último de ellos hace seis años en el torneo Clausura del 2014. La misión ahora para Gary Stempel es convertir una provincia beisbolera como la de Coclé, en una potencia futbolera en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Todavía no había salido el sol en pleno cuando ya Stempel asomaba su cabeza para liderar ayer el entrenamiento en su nueva casa en el estadio Virgilio Tejeira Andrión, de Penonomé.

Vestido con una camiseta azul y una gorra con el logo del tradicional equipo inglés Millwall FC, Stempel espera escribir una nueva historia en el fútbol panameño como técnico de la U.

El reto no es fácil. El Club Deportivo Universitario viene de quedar último en el pasado torneo, sin embargo, Stempel se proclama como un hombre de retos. Aquí, sus valoraciones en este nuevo desafío.

¿Por qué regresa a la LPF?

Cuando me reuní con el presidente del club, Julio Quijano, a quien conozco desde mi tiempo en San Francisco FC, se me presentó este proyecto, me llevaron al nuevo estadio, que será muy bonito, y lo vi como un reto. Será interesante intentar crear algo que hoy necesita de una estructura, identidad y fútbol.

Panamá Viejo, San Francisco FC y ahora Universitario de Coclé. Como que cada vez se va alejando más de la capital...

Ja ja.. No es tan lejos. Mi familia tiene casa en Santa Clara. No tengo que viajar o vivir acá en Penonomé. Esa fue otra razón: estamos bien cerca de la playa cuando termina el entrenamiento.

Creó identidad en La Chorrera con el Sanfra. ¿Lo hará en Coclé?

Si hay algo de lo que siempre se quejan del fútbol en Panamá es de esa famosa falta de identidad. No hay duda de que este club debe crear eso en una provincia más conocida por su béisbol que por su fútbol. Hay un trabajo muy grande por hacerse y eso no será de la noche a la mañana. Vemos el estadio, que me dijeron estará listo en marzo o abril. Ojalá juguemos allá varios juegos de la LPF. Si hacemos eso, tener un equipo competitivo y tener éxito, involucraremos a la gente y a la comunidad.

Otro término es ‘ regionalización’. ¿Cómo hallan jugadores de la zona ?

Nos falta buscar el talento local, que estoy seguro que está ahí. Tenemos un jugador de El Chirú, que queda muy cerca de aquí. Otro de Aguadulce, así que intentamos darle la oportunidad al jugador del área. Aunque somos conscientes de que necesitamos buscar más futbolistas. Pero pensando en ese corto plazo y en ser competitivos de inmediato, necesitamos jugadores con experiencia, tanto de la capital como de Colón.

Usted es de los técnicos más ganadores de Panamá. ¿Por qué arriesgarse a un nuevo reto ?

No quiero una vida aburrida sin hacer nada. Si quiero eso me voy a la playa y me quedo allí en la hamaca. Es un reto que a mí me atrae mucho. Por ejemplo, la idea de liderar al primer equipo del interior en ganar un campeonato es un reto grande. Este es un proyecto que el fútbol panameño necesita que sea exitoso.

Agarra un equipo que quedó último en el pasado torneo, con una sola victoria en 18 fechas y sin ganar en casa. ¿Qué tanto la falta al Universitario?

Bastante. Empezamos tarde la pretemporada, el 23 de diciembre. Se han hecho varios cambios, pero en el corto plazo debemos presentar un equipo competitivo. Eso es un reto y una motivación grande. Si alguien me dice: ‘Gary, mira este equipo está último: ¿qué puedes hacer?’. Yo lo agarro de una vez. Tenemos jugadores de experiencia como Alfredo Stephens, Luis Pereira, Josiel Núñez y Dámaso Pichón. Queremos formar una base de un equipo que al menos peleará por los puestos de playoffs.

Vemos una dupla ofensiva que ilusiona: Stephens y Jair Catuy...

Así es. También buscamos otro delantero, dos son in suficientes. En la media estamos fuertes, y adelante Stephens te da otro elemento. Es un centro delantero que sabes que no es fácil encontrar en Panamá.

Vamos a la selección. ¿Cómo valora el 2019, en que el equipo quedó en la posición 81 del ranking, la más baja desde 2008?

Se cometieron muchos errores. Están las famosas palabras que nunca se usan que son proceso, planificación, pero ni en el ámbito político hay planificación. Nos cuesta mucho mirar a largo plazo. Por ejemplo, cuando terminó el Mundial tenían que buscarse los mecanismos para hacer una elección lo más rápido posible, y ese fue el primer error. Se espero mucho, se tuvo interino y sabemos el resultado de todo eso. Era obvio que esos equipos necesitaban una renovación y para eso se necesita planificar. Ha sido muy decepcionante. Seguimos poniendo curitas a cada problema, seguimos poniendo soluciones de corto plazo para problemas de largo plazo.

Usted hizo debutar a 10 jugadores en uno de los amistosos en que estuvo como interino , hace un año. ¿Le molesta que no haya seguido ese proceso?

Cuando empecé como interino, sin saber del nuevo formato, porque nadie sabía de ese formato y en que ahora todos los amistosos son como partidos de eliminatoria, les dije que esperaba que estuvieran conscientes del trabajo que iba empezar.

No fueron solo 10 jugadores los que hice debutar, fueron más. Yo sabía el riesgo que tomé, sabía de las consecuencias. Me ofrecieron dirigir en la Copa Oro, pero les dije que no, porque si me querían, tenía que ser para un proceso largo. Estoy seguro que cuando Bolillo (Gómez) vino aquí no le dijeron para irse a probar en la Copa Oro. Me gustaría poder seguir ese proyecto, porque tenía la visión para crear un buen equipo, es algo que cuesta, pero no, al final se cambió todo.

Catar 2022, lo ve posible, o mejor pensar en el 2026.

Si yo soy el técnico de este equipo, trabajo para Catar 2022. Si se da la posibilidad, hay que buscar la manera de clasificar. Pero dentro de toda esa planificación, si es que existe, hay que buscar la manera de que el otro grupo de jugadores juegue en partidos amistosos.Uno no puede decir ‘olvidate de Catar y mejor nos concentramos en el 2026’, esa no es nuestra cultura. Si no podemos planificar ni seis meses, como vamos a hacerlo hasta el 2026.