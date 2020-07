‘Nos quedan tres finales’: Rodríguez

FÚTBOL

“El Puma no escatimó en esfuerzos, peleando cada balón que pasaba a escasos metros de su posición”. Así describió el debut del panameño José Luis Rodríguez el Deportivo Alavés, su equipo de primera división en la liga española de fútbol, en su sitio web.

Rodríguez entró a la cancha en el minuto 70, nada menos que ante el líder del torneo, el Real Madrid, y de paso se convirtió en el sexto futbolista nacido en Panamá que juega en Primera de España. La lista la completan Sebastián Company, Rommel Fernández, Julio Dely Valdés, Joyce Moreno y Roberto Chen.

Desde la temporada de 2013, cuando Chen militó con el Málaga, ningún otro panameño había jugado en la liga española de primera.

En su estreno, Rodríguez inquietó al cancerbero blanco, Courtois, con un disparo desde la frontal del área. “Tuve la oportunidad y había que intentarlo y no lo dudé, ahora toca seguir y debemos enfocarnos en el Getafe”, detalló.

“Estoy un poco triste por el resultado, ya que necesitamos los puntos; pero muy contento en lo personal debido a que hago mi debut en primera división”, dijo el jugador panameño, integrante de la selección nacional que participó en el Mundial de Rusia 2018.

En Rusia, Rodríguez jugó los tres partidos de la selección panameña, acumulando 243 minutos.

El Alavés perdió contra el Real Madrid por 2 goles a 0. La victoria blanca deja al Alavés solo tres puntos por encima de los puestos de descenso pese al estreno de Juan Ramón López Muñiz en el banquillo tras la destitución el domingo del técnico Asier Garitano.

“Es un paso muy importante que he conseguido”, agregó el Puma en una conferencia tras el partido, que aparece en el sitio web del Alavés. “La verdad, me llena de mucho orgullo ser un panameño más que debuta en esta liga y me alegra que en mi país estén pendientes de mí”, dijo la promesa del Alavés.

Rodríguez aprovechó, en la conferencia, para mandarle un saludo a la afición panameña, a la que le prometió dejar la bandera de Panamá en lo más alto.

“Tenemos un buen grupo y nos quedan tres finales. Queremos quedarnos en primera y Dios primero lo vamos a conseguir”, destacó.

Después del Getafe, partido de este lunes, al Alavés le toca jugar contra el Real Betis y el Barcelona, el 16 y 19 de este mes, respectivamente.

“Es un sueño de niño que he logrado y tengo que agradecerle al míster (Muñiz) por la oportunidad, ahora toca darle fuerte para seguir adelante”, sentenció Rodríguez, nacido el 19 de junio de 1998. También apodado Cocobolo se formó futbolísticamente en las filas del Chorrillo.

“Ya había tenido la oportunidad de estar en otras convocatorias y uno, como todo chaval [joven] que viene de la cantera, quiere tener la oportunidad para debutar”, destacó el panameño, al que se le dio la oportunidad en el minuto 70, para sustituir a Joselu Mato sobre el terreno de juego del Alfredo Di Stéfano, el viernes por la tarde.

Rodríguez comentó que el debut ante el Real Madrid, al que considera un equipo muy grande, lo llena de ilusión. “He sabido esperar con calma, el momento ha llegado y ahora toca seguir dándole para los tres partidos que quedan”, añadió.

Con la derrota, el Alavés marcha en la posición 17 del campeonato y su próxima cita contra el Getafe CF, tendrá lugar este lunes.

“Ahora viene lo más importante que es mantenerme, trabajar día a día. Me encanta esta ciudad y lo que quiero es quedarme aquí por muchos años”, destacó el jugador del Alavés, que volvió ayer mismo a los entrenamientos para el partido contra Getafe CF.