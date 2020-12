Oli Camarena se quedó a una ola del triunfo en El Salvador

Surf

Una ola que nunca llegó le impidió al surfista panameño Jean Carlos González Camarena conseguir un triunfo en la final de la tercera prueba del Circuito Nacional de Surf Salvadoreño, disputada en la playa Mizata, El Salvador.

“Solo necesitaba una ola más para retomar el primer lugar”, detalló González, después de haber marcado un excelente puntaje en su primera actuación.

“Pero esa ola no llegó, el mar salvadoreño me la negó y mi ola de respaldo no alcanzó para obtener la victoria”, agregó, tras obtener la segunda posición de la categoría Open del evento.

El surfista panameño comentó que tenía casi 10 meses de no competir debido a la pandemia de la Covid-19.

“Estoy muy contento con mi resultado. Quería medir mi nivel y me ha ido muy bien. Quiero agradecerles a los organizadores por permitirme competir”, destacó.

Oriundo de Santa Catalina de Veraguas, González se preparará en el Puro Surf Camp de El Salvador. Espera hacer su mejor papel dentro de la selección que representará a Panamá en el Mundial de la ISA, por celebrarse en la playa El Sunzal y La Bocana, entre el 29 de mayo al 6 de junio de 2021.

Oli, como también se le conoce a Jean Carlos, declaró: “Estoy enfocado en mi preparación y tengo las prioridades claras, el enfoque principal es el Mundial. Si conseguimos este objetivo, ajustaremos el enfoque hacia Tokio”.

Agregó que lleva meses dando lo mejor de sí, concentrado, motivado y respaldado para seguir adelante.