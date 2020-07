Panamá se queda sin Juegos ni el Mundial

POLIDEPORTIVO

Panamá declinó ser sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tenían como fecha 2022. Además, la misma suerte corrió el Mundial Femenino Sub-20, previsto para 2021, en Panamá.

Al final de la tarde de ayer, mediante comunicados, se informó la cancelación de ambos eventos.

Esta sería la tercera ocasión en que Panamá hubiese albergado esta cita deportiva regional, tras las ediciones de 1938 y 1970. Para la organización de los Juegos de Panamá 2022 se creó un Comité Organizador, presidido por Henry Pozo.

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) se sorprendió ayer por la decisión tomada por las autoridades panameñas.

Luis Mejía, presidente de esa organización, anunció que seguirán adelante con los Juegos 2022, y que el Comité Ejecutivo se reunirá hoy para tratar el tema y comenzar a buscar soluciones y alternativas.

Mejía informó, mediante un comunicado, que la semana pasada recibió una carta de Eduardo Cerda, director general de Pandeportes, en la que confirmaba el compromiso de Panamá de organizar los juegos, por lo que considera “irresponsable el manejo dado por las autoridades al tema, ya que de declinar a los juegos deben hacerlo de manera formal y no por un comunicado en los medios”.

Mejía dijo, además, que: “Estoy sorprendido y decepcionado de que las autoridades no tuvieran la profesionalidad para coordinar tan importante información con nuestra organización”.

La cita panameña se había programado del 9 al 24 de junio de 2022, con la asistencia de 37 países y unos 5 mil 500 atletas, que competirán en 36 deportes y 46 especialidades. Sin embargo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que azota a todo el mundo, la fecha se tambaleaba. Incluso, se habló de cambiarla para 2023.

El presidente del Comité Olímpico de Panamá, pandeportes informó que ayer fue citado a la Presidencia de la República, en donde le confirmaron verbalmente la decisión.

“Hasta hace una semana todo estaba en orden, incluso Cerda [director de Pandeportes] le había enviado una carta a la Odecabe, que está circulando en redes”, indicó.

“Le hemos pedido a las autoridades que hagan una renuncia formal como sede, explicando las razones y circunstancias que los motivaron”, destacó Amado, al tiempo que advirtió de que el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 corría con la misma suerte.

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña que rige este deporte, no estaba al tanto. “He escuchado un comentario, pero le he pedido que me lo pongan por escrito”, remarcó.

“No entiendo, la FIFA invertiría 35 millones de dólares en Panamá y a nosotros nos tocaba hacer una inversión de 6 millones de dólares para arreglar nuestros estadios, algo que tenemos que hacer”, sentenció Arias, quien advirtió que la eliminatoria de Panamá peligra por las condiciones de nuestros coliseos de fútbol.

Las eliminatorias hacia Catar 2022 comenzarán en septiembre y el Mundial Femenino, que Panamá compartiría sede con Costa Rica, está previsto para enero de 2021.

La Federación Panameña de Ciclismo organizó ayer una conferencia en la que lamentó la decisión de cancelar los Juegos Panamá 2022 y, además, pidió unos 15 días para evaluar la situación. En la reunión estuvo el clasificado a Tokio, Christofer Jurado, quien comentó sobre sus proyectos futuros.