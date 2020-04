Penedo: ‘Al mundo le pusieron un frenazo’

polideportivo

Por más de 15 años, Jaime Penedo fue el dueño de las llaves de la puerta de la selección de Panamá. Ahora, un nuevo partido lo tiene nuevamente encerrado en su área, custodiando una nueva portería.

Aunque ya está retirado, Penedo tiene puesto otra vez sus guantes, listo para jugar en un estadio muy distinto, como es su casa.

Esta vez el rival no es un equipo o un delantero temible, sino uno mucho más peligroso: la enfermedad Covid-19.

Pero esta vez, Penedo no es el único con guantes.

Millones y millones de personas, tanto en Panamá como el mundo, dicen presente en este partido, armados con guantes y mascarillas, dispuestos a batallar día a día desde su trinchera ante un rival poco conocido y muy peligroso.

Y sobre este nuevo partido, Penedo contó cómo está haciendo para pasar la cuarentena en casa, desde su nuevo trabajo como maestro de sus dos niños, pasando a su pequeño aporte a un albergue en El Chorrillo.

Sobre el deporte, el exguardameta de la selección de Panamá brindó su opinión sobre la cancelación de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y se aventuró a decir si podremos tener fútbol en algún un momento cercano.

Todo esto en un mano a mano con La Prensa.

¿Cómo ha sido esta cuarentena en casa?

Lo niños están en clases en casa. Mi esposa era la que se encargaba de ellos en un principio, ahora yo estoy ayudando, así que son dos profesores. Pero se lleva bien, solo toca seguir un plan de estudio que ellos tienen y se hace lo que se puede. De verdad que ahora que uno trata de hacer ese papel se da cuenta del trabajo de los maestros y vaya que es admirable y respetable su vocación.

¿Y cómo te va en esa nueva faceta de profesor?

Creo que bien, mi esposa sí lo lleva muy bien, tiene mucha paciencia. Aunque yo prefiero entrenar a Matías en las tardes cuando hacemos fútbol en la sala de la casa.

Momentos difíciles…

Toca buscar darle la vuelta a la situación, hay que adaptarse a lo que está pasando, pero también hay que ser consciente de que hay mucha gente que por la pandemia está en una situación muy complicada. Gente que vive del día a día y ahora que tienen que estar en casa, gente a la que le han recortado los salarios, y es difícil hablar porque uno no está en la piel de ellos y no sabe lo que están pasando, pero solo toca esperar que pase pronto.

Con estas situaciones nos damos cuenta qué tan secundario es el deporte en estos momentos.

Totalmente. Mira, el deporte paró. Es como si al mundo le pusieron un frenazo, pero de freno de mano, a como venía el mundo. El mundo del fútbol ha parado en su totalidad. La FIFA y todas las organizaciones están buscando reorganizar sus calendarios. Va a venir el tema económico de los clubes. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo volverá todo?

Si estuvieses jugando en este momento, ¿cómo hubieses tomado que tu club te dijera mira, lo siento, pero no te puedo pagar?

Casualmente hace poco pensaba esa situación con los compañeros del Dinamo de Bucarest en Rumania, que fue el último equipo donde estuve. Y leía que no sé si le dieron de baja a los contratos o se apegaron a las leyes laborales, pero sí es difícil. Y uno como extranjero, los temas más sensibles cuando estás afuera son los temas de salud. Uno puede estar muy cómodo en su club, pero cada vez que Matías o Cali se enfermaban, era donde se me movía todo el mundo dentro de mí. Uno se pregunta, ¿qué hago tan lejos de mi familia? Y vivir ahora esta situación, con lo de los contratos y todo, es muy complicado.

Curioso que mientras Nicaragua sigue jugando, acá se canceló el torneo, ¿a favor o contra de la cancelación del torneo de la LPF?

Cada país debe ser responsable de sus escenarios. Definitivamente nosotros como Panamá no podíamos darnos el lujo de jugar ni siquiera a puerta cerrada. A nosotros el virus nos entró de una manera muy agresiva. Y esto lo digo dentro de mi ignorancia en el tema, solo leyendo y viendo. Entonces exponer a los jugadores, aunque sea a puerta cerrada, tarde o temprano, algún brote ibas a tener. Por eso estuve de acuerdo con que se haya parado.

En Costa Rica el torneo está parado, ¿pero cancelarlo como Panamá?

Si no se cancelaba en ese momento, se iba a cancelar en un mes. El torneo de aquí a junio no arranca. En Bielorrusia siguen jugando, pero ellos tuvieron otro control con el virus y yo jugué una vez allá y no es un país que le llueva el turismo.

La federación mencionó el 27 de junio como fecha programada para iniciar el próximo torneo, ¿lo ves posible?

Lo que pasa es que estamos ante un panorama totalmente incierto. La federación puede poner una fecha y qué bien que lo hagan, pero eso no está escrito en piedra, porque de aquí a allá, si no hemos controlado este virus acá en Panamá, no se puede jugar, ya que la salud está por delante de todo.

Vimos unas imágenes tuyas con mascarilla realizando unas donaciones, ¿cómo fue eso?

Fue una entrega de huevos y pollo. No soy nutricionista, pero pensando en que son alimentos con mucha proteína. Eso lo llevé al albergue de Fátima en El Chorrillo donde hay muchos ancianos y niños.

En este albergue ellos se encargan de la logística con el resto de la comunidad. Como está prohibido el contacto con la gente, no podía entregar los alimentos directo a las casas, la iglesia de Fátima se encarga ya que ellos tienen los contactos.

¿Cómo nació esta iniciativa?

Lo hice para agradecer a todas esas personas que ayudan. Sé que hay muchas personas que están ayudando en este momento, que lo están haciendo en silencio y que están mostrando esa solidaridad. Y no solo se trata de dar comida, hay mucha gente que está ayudando al que está al lado. y ojalá esto ayude a que más personas se animen.

Y arriesgándote a salir.

Soy muy cuidadoso. En este momento, no es que sienta temor por el virus, lo más difícil es la incertidumbre. Y el fútbol me enseñó eso. En la portería se vive siempre en la incertidumbre y siempre tienes que estar alerta, no hay momento para relajarse y por eso tomo muchas precauciones. Fue el menor contacto posible, todo rápido, de vuelta a casa, a desinfectarse y de regreso nuevamente a la burbuja. Me dolió no poder tener contacto con los niños y los señores mayores, que se pusieron todos contentos, ni pude conversar con ellos, pero hay que tener mucha precaución.

¿Qué le dices a los panameños que luchan con superar este momento?

Mi mensaje es a esas personas que hoy en día tienen el control, como lo es el gobierno. Nosotros, como pueblo, pedimos que hagan las cosas bien. Sé que las están haciendo bien, pero en el tema de la repartición de comida, que no haya política de por medio. La gente tiene que comer y ellos son los responsables de llevarles esa comida. Ellos piden que nosotros sigamos las indicaciones, pero ellos también tienen que hacer las cosas de la manera correcta.