¿Podrá el ‘Gallo’ Estrada ser el primer mexicano que derrote al ‘Chocolatito’?

Boxeo

Román “Chocolatito” González es el boxeador que ningún mexicano ha podido derrotar y ahora va por su victoria 21.

Todo comenzó el 30 de marzo de 2007 y, después de más de cinco mil días, ningún mexicano ha podido derrotar al tetracampeón mundial nicaragüense González, quien desde entonces ha acumulado 20 triunfos sobre púgiles aztecas, incluyendo uno en 2012 sobre su rival en turno, Juan Francisco “Gallo” Estrada.

Todos esos triunfos han convertido sin duda a “Chocolatito” en el vencedor de mexicanos más grande, quedando incluso muy por encima de aquel que algún día mencionaron como “Devorador de mexicanos” que era Manny Pacquiao y que doblegó en 13 ocasiones a púgiles nacidos en suelo tricolor.

Después de su primer triunfo sobre Vicente Hernández en aquel marzo del 2007, cayeron en cascada los nombres.

Después llegaron Javier Murillo, Francisco Rosas en un par de ocasiones, Iván Meneses, Jesús Limones, Manuel Vargas, Omar Salado, Omar Soto, Manuel Jiménez, Ramón García Hirales, Juan Francisco Estrada, Francisco “Chihuas” Rodríguez, Óscar Blanquet, Juan Kantún, Édgar Sosa, Carlos Cuadras, Moisés Fuentes e Israel González.

“Quizá porque hay muchos pesos pequeños [en México], y yo soy un peso pequeño. He hecho mi trabajo lo mejor que se pueda y eso me ha llevado hasta donde estoy hoy”, dijo González en charla con ESPN Knockout, consciente de que quizás esta sea la primera vez que no llega como favorito.

“Estoy contento de haber peleado con muchos mexicanos y feliz porque he conocido a muchos jóvenes que están dentro del mundo del boxeo, y aparte del boxeo, lo hacemos como amigos”, añadió Román, quien ha ofrecido tremendos duelos ante púgiles de la nación mexicana, como sucedió con Carlos Cuadras y el propio “Gallo” Estrada.

Este sábado ante Estrada, Román buscará su triunfo número 21 frente a mexicanos, pero del otro lado, el sonorense presume haber ya vengado dos de las tres derrotas que tuvo en su carrera, y está seguro de lograr que la tercera y última llegue en Dallas, después de más de ocho años de no haberse visto en el ring.