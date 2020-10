Por una ola que lo lleve a Tokio

SURF

El camino no será fácil para conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. Pese a ello, ese es el objetivo principal de Kelvin González, campeón nacional de surf, quien se prepara ola tras ola en su natal Santa Catalina, provincia de Veraguas.

González tiene claro que para llegar a Tokio, primero debe estar dentro de la selección de la Asociación Panameña de Surf, que competirá en el Mundial ISA 2021, que se disputará en mayo próximo en El Salvador.

Después, tendrá que enfrentarse a los mejores del mundo, para optar por uno de los cinco cupos masculinos olímpicos que pone en juego la cita salvadoreña. Además, el ISA 2021 dará siete boletos para la categoría femenina.

Para ir a competir a El Salvador, Panamá deberá conformar una selección de tres hombres, tres mujeres y un sustituto masculino en caso de lesiones, o que el coach lo considere en un ajuste de último minuto. Nada fácil, en Panamá hay mucho talento.

González vive muy cerca de la playa de Santa Catalina, uno de los mejores lugares para practicar el surf. Allí también trabaja, estudia administración de empresas en la Universidad del Istmo y hace de guía para los turistas que quieren visitar la isla Coiba y sus alrededores.

“Voy a dar todo de mí para seguir representando a Panamá y, primero Dios, salir con un cupo para el próximo Mundial”. Kelvin González, surfista.

Su amor por el surf

El surfista practicó el béisbol en su niñez y fútbol en la escuela secundaria, pero ninguno con tanta pasión como su verdadero amor deportivo: el surf.

El aspirante al Mundial y Tokio fue uno de los cientos de atletas panameños que se las tuvo que ingeniar para entrenar durante la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

“Cuando no se podía salir, trataba de entrenar sin pasarme de mi límite, ejercicios rutinarios en la mañana y un poco en la tarde. Después, a correr las veces que podía”, detalló el campeón del surf.

“Es triste para nosotros, porque he pasado casi la mitad de mi vida en el mar, pero también entendemos que es necesario. Ahora deberían dar un espacio para los atletas que estamos siendo afectados doblemente por esta pandemia”, opinó Kelvin sobre las playas que aún permanecen cerradas.

Su rutina

Sobre las olas desarrolla todo tipo de maniobras, pero para impresionar a los jueces le gusta el backside, una obra de arte que consiste en deslizar el trail de la tabla sobre la parte superior de la ola.

El hijo de Santa Catalina está atento a que se anuncie la próxima convocatoria para una competencia.

“Aún está muy tentativo todo a nivel nacional como internacional, pero espero vengan próximos eventos”, agregó.

González forma parte de un grupo de nueve surfistas que seleccionó la Asociación Panameña de Surf con posibilidades de representar a Panamá camino a los Juegos de Tokio.

“Siempre estamos a la espera de nuevos consejos e información que diga el coach para aplicarlos los días que podamos ir a surfear”, añadió.

Una de sus aspiraciones es darse a conocer a nivel mundial y llevar su surf como una marca profesional fuera de Panamá. “Representar a Panamá a nivel mundial ha sido un sueño hecho realidad”, dijo el surfista, que pidió apoyo de las autoridades deportivas.

“Nos apoyan en competencias internacionales, a nivel de selección, pero no a nivel nacional. Durante mi carrera deportiva no he recibido nada del Gobierno. Dejé de competir dos años por falta de apoyo, no tenía cómo ir a participar en competencias nacionales”, enfatizó.

Sugirió a las autoridades “que sean más activas con el surf, ya que a través de este deporte se pueden hacer grandes cambios, uno de ellos, el medio ambiente”.

El surfista de Santa Catalina es primo de Jean Carlos Oli González Camarena, una de las cartas principales del equipo que representará a Panamá en el Mundial. Los otros surfistas también con posibilidades son: Andrea Vlieg, Sara Sánchez, Agustín Cedeño, Diego Salgado, Isauro Elizondo, Luis López, Tao Rodríguez y Kalani García.