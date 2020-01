MARíA VICTORIA MORALES

María Victoria Morales, Mariví, no dio el típico salto del ballet a la gimnasia. Ella cambió las mallas y el equilibrio por un balón de fútbol y unos guantes de portera.

A sus 14 años de edad, Mariví es la portera de la categoría Sub-17 del club Las Águilas de Panamá y forma parte del club femenino del Sporting de San Miguelito.

Una portería bien custodiada Los trofeos son una muestra del gran trabajo que realiza.LA Estando en una competencia en el extranjero, se dio cuenta de que la posición que la llenaba como persona y jugadora era debajo de los cuatro palos. Mientras está en la portería, ella sabe que tiene el poder de ayudar a su equipo a sacar el triunfo.LA

“Practiqué gimnasia artística desde los 5 años hasta los 11 años, pertenecí al Club Albrook, participé en diferentes competencias nacionales, fui campeona en salto y en barras y ocupé la sexta posición en el Presidential Classic en ESPN Orlando en 2011”, comentó la Estrella.

En 2015, Morales comenzó a jugar flag football, en el equipo Slaves de las Esclavas, en la categoría Sub-13. “Fui center y linebacker bajo la dirección de la coach Liz Marie Alvarado, ese mismo año el coach Douglas Sánchez me dio la oportunidad de jugar para Wolfpack Sub-15 de linebacker”, expresó.

Para finales de ese mismo año comenzó a practicar fútbol en el club Golden Girls FC, bajo la dirección técnica del profesor César García, y representó a Panamá en el Panamá Youth Cup Sub-18, que se realizó en el estadio Maracaná de El Chorrillo.

El año pasado, ingresó a las filas del club Las Águilas de Panamá, donde formó parte del grupo de la Sub-16 que participó en la Copa Disney.

“Jugué la posición de defensa central, me gustó mucho, pero me dí cuenta de que realmente la posición que me gustaba es la de portera, al regresar de Disney le dije a mi mamá: cómprame unos guantes, que quiero entrenar con los porteros”, relató la jugadora.

Después de eso, se preparó por tres meses en dicha posición y cuando el club volvió a viajar, esta vez a Costa Rica, participó en partidos de las divisiones Sub-15, Sub-17 y Sub-20, jugando con equipos de primera división como el Saprisa y el Arenal.

Como parte de su logro también participó este año en la liga Golerinas, en donde su equipo terminó como subcampeón en la Sub-14.

Durante este mes forma parte de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil en la Sub-17 con el Sporting de San Miguelito. “Estoy muy emocionada de que un club de la LPF haya tomado la iniciativa de comenzar a preparar un equipo femenino y que yo tenga la oportunidad de poder formar parte de este proceso”.

En julio próximo estará participando en el Ibercup 2017 a realizarse en Barcelona, España, del 8 al 16 de julio, como portera de la categoría femenina Sub-16 con el club Las Águilas de Panamá, “para el cual estoy entrenando muy fuerte todas las semanas y enfocándome en que iremos a obtener resultado buenos, lo cual también nos ayuda a subir el nivel de juego”.

A pesar de tantos compromisos, Mariví también tiene que compartir su tiempo con los estudios y eventos familiares. “Debo aprender a administrar mi tiempo para poder cumplir con la escuela, con los entrenamientos y con los partidos”.

“Sueño con que todas las niñas que les encanta el fútbol tengan la oportunidad que estoy teniendo yo, de entrenar con personas preparadas y respetuosas. Por supuesto algún día pertenecer a la selección nacional femenina y representar a mi país”, manifestó la jugadora.

Mariví terminó diciendo que “si las niñas quieren jugar fútbol, lo tomen en serio, se enfoquen y que tengan disciplina. Estudiar y hacer deporte te hace crecer sanamente. Y con dedicación y esfuerzo todo se puede lograr”.