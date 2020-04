Primero salvemos el fútbol; después cambiemos la liga

ENTREVISTA

Tenía cinco años sin dirigir en el fútbol panameño.

Regresó con un equipo que terminó último en el pasado torneo y lo llevó a liderar de forma invicta la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El Universitario, con Gary Stempel en los controles, apuntaba a un posible título, hasta que los primeros casos del coronavirus llegaron a Panamá y le pusieron pausa a todo.

En efecto, semanas después se anunció la finalización del torneo sin apuntar un campeón y con eso empezaron las preguntas.

¿Qué pasará con los jugadores?, ¿cuándo volverá el fútbol al país ?, ¿llegó la hora de empezar una nueva liga en Panamá?

Tres preguntas que decide responder el responsable de llevar a Panamá a su primer Mundial de la FIFA en la categoría Sub-20, efectuado en Emiratos Árabes Unidos durante el año 2003.

La LPF fue una de las primeras ligas en el mundo en anunciar su finalización. ¿Muy rápido?

Al inicio, pensé que fue muy apresurado. Ahora, puede ser que fue la decisión correcta, viendo lo que pasó en Holanda, que canceló su liga. Pienso que era una decisión que se podía tomar en el tiempo, dependiendo de los consejos del Ministerio de Salud, con un plan A, plan B, un plan C y no cancelar de una vez, porque esa debe ser la última opción. Y no sé si pensó de esa forma, pero entiendo que es una decisión difícil.

Su equipo marchaba invicto y en primer lugar antes de la suspensión, ¿estaban para ser campeones?

No sé. El formato que existe en esta región, ser primero no te garantiza nada. No es como un Liverpool en Inglaterra, que sí podemos decir que está en camino a ser campeón. Pero, en verdad, una vez se inicio la crisis, lo último que pensé fue en el fútbol.

El béisbol nacional quiere volver a puertas cerradas en agosto. ¿Podría el fútbol hacer eso?

Creo que sí. Y seamos sinceros, Panamá en el fútbol ya ha practicado esto del distanciamiento social. Acá tenemos partidos de 120, 130, 200 personas, por lo que jugar a puertas cerradas no debe ser el gran problema. Se puede jugar el próximo torneo. Existe la forma. Solo hay que buscar las soluciones.

Se habla mucho de aprovechar el momento para crear una nueva liga con tope salarial. ¿Qué opina?

No me parece que este sea el momento correcto para hablar ya de una revolución de la liga. Sé que la gente lo quiere y es necesario. Yo también lo quiero. Pero utilizar una crisis para crear una nueva liga me parece contraproducente. Siento que este el momento para primero salvar los clubes y los jugadores. Tenemos que asegurarnos de que haya fútbol la próxima temporada y no tengamos que decirles a los jugadores que hay que esperar hasta 2021 para ver qué vamos a hacer.

¿Estaría a favor de detener el ascenso y el descenso en los próximos torneos?

Lo primero que hay que hacer es ver si estos equipos pueden sobrevivir en primera división. Mira el caso de Chiriquí, que con nuevos dueños y nuevo estadio ya está sufriendo y no puede pagarle a sus jugadores. Esas son las cosas que ya tienen que parar.

¿Apoyaría una liga con 10 franquicias tipo MLS?

Sí, pero se necesitaría un apoyo grande de la Fepafut, FIFA, el gobierno, para crear una liga fuerte como la MLS, con sus hinchadas y ese ambiente que todos queremos, y que no solo sea en semifinales y finales. Y a ver que equipos de la LPF pueden demostrar que tienen la experiencia y voluntad para trabajar de una forma seria.

¿Equipos nuevos?

Veo que los clubes de la LPF a veces están ahí solo por estar y no hacen nada para crecer. No hacen nada para buscar soluciones, nada para crear su propio estadio. Lo que está haciendo Universitario, y no lo digo porque soy su técnico, fue una de las razones por la cual volví a dirigir, porque me interesa mucho ese proyecto con un nuevo estadio de grama natural.

¿Y el ascenso y descenso?

Después de cinco años, se tiene que regresar el ascenso y descenso, porque a mi me gusta esa rivalidad, me gusta esa competencia. Pero en esos cinco años, si nos quedamos sin ascenso, esos equipos tienen que cumplir con ciertas medidas como un licenciamiento en tema de pago de salarios, de asistencia de fanáticos, de mercadeo, ciertas marcas que debes cumplir para ver tu progreso. Si no las cumples, te sacamos de la liga y buscamos otra franquicia.

¿No sería bueno hacer todo eso ahora?

No. En este momento de crisis, lo primero es salvar el fútbol de Panamá y los jugadores. Después de estos seis meses, busquemos el nuevo modelo, empecemos a hablar y tomemos la decisión radical que se necesita.

Teniendo en cuenta que no se terminó la liga, ¿cómo definimos los dos puestos que faltan para ir a la Liga Concacaf?

Escuché que querían hacer un torneo con los primeros seis o con los primeros cuatro. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los jugadores tienen que regresar a tener cierta condición física. Hay que tener una mini pretemporada. No es solo regresar y jugar ya de una vez un torneo.

¿Qué formato sería ideal para escoger los equipos para la Liga Concacaf?

Hay que ver cómo va a ser esa clasificación. Pienso que la Concacaf ha estado muy silenciosa en todo esto. No es como la UEFA, que ya ha tenido varias reuniones grandes. Acá, no veo ningún liderazgo de la Concacaf para hablar con todas las federaciones. Parece que cada uno va por su lado.

Si se elige a Universitario como uno de los equipos para la Liga Concacaf por ser líder del torneo, ¿lo ve justo?

Ninguna decisión va a ser justa. Sé que en otros países se están buscando varias soluciones. Que si jugar a puerta cerrada, si jugar con mascarillas, terminar las ligas y eso es lo que falta aquí en Panamá, buscar soluciones. Ninguna decisión va a satisfacer a todo el mundo, pero se tienen que buscar y tomar esas decisiones.

En otro tema, su nombre sonó como parte de un comité junto a Jaime Penedo y Pacífico Girón como los encargados para elegir los próximos técnicos de la Fepafut, ¿es cierto eso?

Hablé con Manuel Arias hace dos semanas sobre esa posición. Le dije que estaba interesado, me gusta esa idea de crear una filosofía de juego en todas las categorías. Es algo que desde hace años quiero hacer en la federación. Pero todavía no soy parte de este grupo. Todavía quiero dirigir. Y si veo que ese puesto me va a quitar mucho tiempo, no podré estar.

¿Sigue aspirando a dirigir a Panamá en un futuro?

Sí, siempre. He tenido dos oportunidades muy cortas y si se abre otra, quién sabe.

¿Cómo evalúa el proceso de Américo Gallego?

Corto. No sé por qué la gente habla de proceso y después no dejamos que las personas puedan empezar el proceso. Los procesos no tienen nada que ver con resultados. Se fueron varios jugadores emblemáticos y es obvio que se necesitan buscar nuevos jugadores. Pero la única forma es probando jugadores y eso necesita tiempo.

Por último, ¿ve a los aficionados regresando a los estadios en un momento cercano o solo con una vacuna?

Mi visión del mundo a corto plazo es uno saliendo con mascarilla, en el carro poniéndote el gel. Vas a un restaurante y tienes unas líneas dividiendo. Donde antes había 10 mesas, ahora son 5 mesas. Vas al mall y solo habrá una puerta abierta y podrán entrar unas 100 personas. Todo regulado. Y en el fútbol solo se dejará entrar unas 50 personas y cada uno se tendrá que sentar separado en unos asientos marcados. No veremos estadios llenos con miles de personas en mucho tiempo. Así lo veo.