‘Quiero ganar, jugar bien y convencer’, Thomas Christiansen

Eliminatorias a Catar

“Quiero ganar, quiero ganar bien, quiero jugar bien y convencer”, fueron las palabras del técnico danés Thomas Christiansen en relación con los partidos de la eliminatoria de la Concacaf ante Anguila y República Dominicana.

Finalizado el entrenamiento matutino de ayer en la cancha de la Escuela Panamá, el míster conversó largo y tendido con la prensa y señaló que ya están en la recta final de la preparación para estos compromisos, que se jugarán el 5 y 8 de este mes en el estadio Rod Carew.

“No solo tengo que pensar en estos dos partidos. Depende de nosotros para tener más. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener dos encuentros más (posiblemente Curazao o Guatemala) y es el objetivo que nos proponemos”, señaló Christiansen.

Informó, asimismo, que ya tiene las decisiones tomadas para el primer choque y que no será necesario ver el partido de hoy entre Anguila y Dominica para hacerse juicios. “Sé lo que voy a hacer en un partido y en otro partido”, alegó.

Habla del Rod Carew

Sobre cómo ha visto la cancha del estadio Rod Carew, Thomas respondió: “He visto el campo. Lo he visitado 10 veces ya. Cada vez está en mejor condición y va a estar bastante mejor de lo que tuvimos en República Dominicana. Con el poco tiempo que han tenido, han hecho un buen trabajo. Va a llegar en las mejores condiciones, a pesar del poco tiempo. Hoy (ayer) practicaremos y sabremos exactamente el estado”.

Cuestión de rachas

Ante la falta de gol en la ventana anterior ante Barbados y Dominica, el técnico respondió: “como fui delantero, esto es cuestión de rachas. Me hubiese preocupado de que no hubiésemos creado las oportunidades. Meterla o no es de rachas”.

Los recortes

Christiansen entregó el lunes una lista de 30 jugadores, tras hacer un recorte de 10, y explicó las razones de este ejercicio.

“Por qué 40. La situación que nos pasó en Dominicana, que teníamos dos partidos, nos hizo pensar que esto puede pasar otra vez. Es final de temporadas, los jugadores llegan justos y cuando ya están justos en los entrenamientos, aparecen las lesiones. Quería cubrirme las espaldas”.

Habló también de la salida de los jugadores del campeón Plaza Amador, Cristian Martínez, José Murillo y el portero José Guerra, y del por qué entró Jahir Catuy, del Universitario.

“Ya era una decisión tomada antes de la final. Si hubiese sido al contrario, que el Universitario hubiese ganado, hubiera tenido en cuenta a Catuy igual. Yo llamé después del partido a los cuatro jugadores, porque no quería intervenir en el estado anímico de llamarles para venir o descartarles”.

Caso Newton

Finalmente, el DT explicó por qué no trae al joven jugador del Palmeiras de Brasil, Newton Williams.

“Hay varios factores, uno es que el Palmeiras para dejarlo venir tenía que estar dentro de los 30 y que él eso no lo podía garantizar”.

“Lo he visto jugar minutos con el primer equipo, varios con el Sub-20 y para mí, traerle sin haberle visto antes o tener la posibilidad de verle antes, no lo quiero hacer. Es joven y no lo podemos tirar a los leones así sin más”, concluyó.