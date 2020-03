‘Quiero irme a casa’

PANAMEÑO EN ITALIA

Akil Mitchell, jugador de baloncesto de la selección de Panamá, ya no sabe qué hacer.

Mitchell se encuentra en Italia, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo. Él solo desea volver a casa con sus familiares.

El nacido en Panamá le narró ayer a La Prensa cómo es su día a día cuando toda Italia se mantiene aislado y con la orden a sus habitantes de permanecer en casa, hasta lograr la contención de la epidemia.

“En su mayor parte, la vida es normal y ese es el problema”, dijo Mitchel con frustración antes de detallar que los hospitales no tienen camas suficientes para las personas que se enferman. “Por lo que las cosas solo seguirán empeorando”.

Mitchell juega en la Serie A de baloncesto para el equipo del Pallacanestro Trieste. Se mantiene con sus compañeros en la ciudad de Trieste, a una hora de Venezia, en el noroeste de Italia.

De 6 pies 8 pulgadas de altura, el jugador vio acción el sábado pasado en la liga italiana durante la victoria de su equipo, por 97 a 80 sobre el Oriora Pistoia. Disputado en el Allianz Dome de la ciudad de Trieste, el encuentro se cumplió a puerta cerrada.

El partido fue el último jugado en la liga antes de confirmarse la suspensión de toda actividad deportiva en ese país desde el lunes pasado hasta nuevo aviso.

“En este momento, las reglas del gobierno son solo viajar al trabajo, o en caso de emergencia. Nada de eventos deportivos o multitudes. La gente debe estar a un metro de distancia”, especificó el jugador de 27 años de edad.

Las autoridades italianas dictaminaron el cierre de escuelas y universidades en todo el país y la suspensión de cualquier aglomeración pública y de actividades deportivas, hasta el 3 de abril.

Mitchell mencionó mediante mensajes de texto que no entendía cómo las autoridades todavía pretenden reanudar la liga a mediados de abril, luego de ver como seguían aumentando el número de casos del coronavirus.

“Pensar que todavía existe la posibilidad de jugar en un mes es absurdo”. Y clamó: “Solo estoy esperando que mi equipo me permita irme”.

Razones le sobran. “La idea de estar encerrado en Italia en este momento es aterradora, no solo porque la propagación del virus, [que] ha sido alarmantemente rápida, sino porque este no es mi hogar. Puede ser agradable, pero en momentos como este, estar en casa con las personas que amas y confías es ideal”.

El deseo de Mitchell es poder viajar a su casa en Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte, North Carolina. No obstante, este jugador nacido en el Hospital Gorgas y de padres estadounidenses, sabe que existen restricciones para viajar. “En este momento no creo que pueda salir directamente de Italia, primero debe ser [de] otro país”.

El escollo radica en que si decide irse sin el permiso de su club, podría quedarse sin trabajo. “Quiero irme antes de que la situación empeore, pero aún no he tenido una conversación con mi equipo. Me acaban de decir que espere algo oficial de la liga. El problema es que si decido irme sin permiso del equipo, puede considerarse como una ruptura del contrato”.

Del otro lado están sus padres. “Mi familia quiere que regrese a casa, pero también entiende que el equipo puede mantenerme aquí todo el tiempo que quiera”.

Por lo que confesó que “en este momento no sé qué hacer”.

Las autoridades italianas reportaron ayer un número récord de fallecidos en solo 24 horas con 168 nuevos muertos.

Hasta el cierre de esta edición, Italia computa 10,149 casos de coronavirus y totaliza 631 muertos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Solo China, lugar donde se declaró el brote en diciembre, lo supera con 80 mil 754 casos y 3 mil 136 fallecidos. Estos números tienen al jugador de la selección de Panamá en la búsqueda de respuestas que todavía no llegan.

Mitchell defendió los colores de la selección nacional durante los Carnavales, cuando jugó en las dos victorias sobre Paraguay en el arranque de las eliminatorias a la Copa América 2021.

El defensor del área pintada anotó 11 puntos y capturó 6 rebotes en la primera victoria sobre los paraguayos por 82 a 79 el pasado 21 de febrero en la Arena Roberto Durán.

A los pocos días contribuyó con 2 puntos y 3 rebotes en el triunfo como visitante sobre Paraguay por 75 a 66.

Medios italianos reportaron ayer que unos seis jugadores estadounidenses inscritos en la Serie A de baloncesto italiana manifestaron públicamente su deseo de abandonar Italia y regresar a su país por temor al coronavirus.

Mitchell comparte este sentimiento. “No hay que entrar en pánico, pero la situación no mejorará por un tiempo, por lo que quiero irme a casa”. Allá lo esperan.