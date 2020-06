Quinta final, nuevos colores

Final en Costa Rica

El futbolista panameño Adolfo Machado se prepara para disputar hoy su quinta final en el fútbol de Costa Rica.

Pero, a diferencia de años anteriores, cuando levantó cuatro títulos con el Deportivo Saprissa, ahora estará en la otra trinchera, con los colores del clásico rival.

Con siete años sin ganar un título, la Liga Deportiva Alajuelense apuesta por la experiencia ganadora de Machado como uno de los aspectos clave en la fase final del torneo Clausura costarricense.

El primer partido de la final debía jugarse el pasado domingo, pero ante el aumento de casos positivos del nuevo coronavirus en Costa Rica las autoridades decidieron mover el encuentro de ida para este miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela.

La misión para el Alajuelense es sacar un resultado valioso en casa en la ida, para luego viajar con una ventaja cómoda en la vuelta, a jugarse el próximo lunes en San José.

La Prensa conversó con el experimentado defensor panameño, quien aclaró que su equipo saldrá a buscar la victoria desde el primer minuto. Machado reconoció que sería todo un privilegio poder levantar títulos con los dos equipos más grandes de Costa Rica.

Sistema de competencia

Debido a que el Saprissa terminó como líder de la fase regular, los morados ya tienen asegurada su presencia en la gran final.

El Saprissa solo necesita llevarse la victoria en esta serie de partidos que termina el lunes con la vuelta, para consagrarse como nuevo campeón.

Mientras que para que el Alajuelense la ruta al título es más larga. Los manudos necesitarían jugar cuatro partidos para poder gritar campeón.

El nuevo equipo de Machado primero necesita ganar su serie de ida y vuelta, para luego forzar otros dos partidos en la llamada gran final y, así, poder soñar con levantar su ansiado título en cuatro partidos.

Aquí, el mano a mano con Machado.

¿Cómo se siente a pocas horas de que arranque la gran final?

Me siento bien, trabajando fuerte para llegar bien y poder sacar un buen resultado en el primer partido.

¿En algún momento pensó que no se jugaría la final por el problema de los nuevos casos del coronavirus en Costa Rica?

No lo dudé, porque ya el torneo iba muy avanzado. Y la verdad es que iba a ser muy injusto que pararan el torneo faltando pocas fechas para nombrar un campeón.

Acá, en Panamá, llamó la atención que se suspendiera la final por el incremento de casos positivos. ¿Cuéntenos qué está pasando en Costa Rica?

Es algo que pienso que se podía esperar con una segunda ola de casos. Ya el ministro de Salud había dicho que con la apertura de varias cosas se podían subir los casos y también se han visto situaciones con varias personas haciendo fiestas, como quince años y baby showers, y de ahí ha salido mucha gente contagiada.

¿Qué tan especial es está final?

Es una final privilegiada para mi.

Después de ganar cuatro títulos con el Saprissa, ¿qué sabor tendría ganar uno con la Liga?

Sería una bendición. Y eso es lo buscamos. Queremos poder ganar títulos con ambas instituciones. Sería algo muy gratificante para mi.

¿Ha podido conversar con algunos compañeros de sus tiempos en el Saprissa sobre esta final?

Siempre se mantiene el contacto con los compañeros que tuve en el Deportivo Saprissa, pero todo normal. Ellos saben que cuando uno entra a la cancha, cada uno defiende los colores de su institución.

¿Qué equipo llega en mejor momento a la final?

Nosotros venimos mejor. Después de no tener tan buenos resultados en el cierre de temporada, tuvimos unos buenos partidos en las semifinales y llegamos fuertes a la final.

¿Cómo vislumbra la primera final de este miércoles?

Nosotros vamos a salir a buscar el resultado. Vamos a atacar, estando bien concentrados, manteniendo las líneas compactas como siempre lo hemos hecho y nuestra consigna es sacar un buen resultado en el primer partido.

¿Qué tan importante es ganar el primer partido?

Es muy importante salir con ventaja del primer partido. Sabemos que Saprissa terminó primero en la tabla, por eso tiene asegurada su presencia en la gran final. Nosotros queremos extender esto a cuatro partidos, por lo que el primer partido es vital.

Ya son varios años sin títulos para el Alajuelense.

Así es, son siete años que la institución no logra ganar un título y este es el momento de poder lograr la anhelada 30.

¿Qué tan ilusionada está la afición de poder ganar ese título, después de tantos años sin ganar?

La afición te lo hace saber. Cuando vamos a los partidos o cuando vamos camino al entrenamiento, nos topamos a los fanáticos en las calles y ellos te hacen sentir lo tanto que anhelan celebrar un nuevo título.

¿Cómo define este semestre en su primer torneo con el Alajuelense?

He tenido un semestre muy bueno con la institución. He tenido mucha regularidad. Soy el segundo jugador con más minutos del equipo y siento que he tenido un buen torneo, gracias a Dios.

Pasando al fútbol panameño, hace poco la asociación de jugadores rechazó la propuesta de la liga de establecer un salario único de 315 dólares para todos los jugadores, ¿cómo ve está situación en Panamá?

Los dirigentes en nuestro país tienen que hacer un esfuerzo más. Ellos saben que con eso nadie puede vivir en un hogar. Ya tienen que ponerse la mano en el corazón y hacer un esfuerzo.

Si estuviese en Panamá y le dicen que solo hay 500 dólares al mes como salario, ¿jugaría en la LPF?

No, eso no da para que un jugador pueda solventar una familia. Los dirigentes tienen que entender que hay jugadores que están pagando una cuota de una casa, jugadores que tienen hijos y eso no es rentable para un jugador de fútbol profesional.

¿Cuál sería su mensaje final para los dirigentes del fútbol nacional en tiempos cuando está en duda la realización del próximo torneo de la LPF?

Mi mensaje es para que los dirigentes se reúnan y hagan el esfuerzo. Necesitamos que se pongan creativos y busquen las estrategias necesarias para que el fútbol vuelva y que los muchachos puedan tener un buen salario mes a mes.