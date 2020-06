Rey se mantiene en forma

PESAS

Aunque con limitaciones, Rey Melchor Dimas Vásquez sigue entrenando a toda máquina, esperanzando en el pronto y seguro retorno a la actividad deportiva.

Él es uno de los cientos de atletas panameños atrapado por la cuarentena que impuso el Gobierno para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus.

El pesista, ganador de medallas y aspirante a los Juegos Paralímpicos de Tokio, reveló que no ha parado de prepararse, ahora en una improvisada silla, que modificó con la ayuda de vecinos de San Isidro, donde vive.

Sus sesiones son intensas y motivadoras. Son sus despertares de cada día.

Rey Dimas nació con una malformación en la pierna izquierda y hoy tiene una prótesis que le ayuda a caminar y a desenvolverse.

El pesista se gana la vida como barbero, oficio que desempeña en su casa. “A mis clientes, les dije que podían venir en el horario que les correspondía durante la cuarentena”, destacó el campeón centroamericano de powerlifting de la categoría de 72 kilogramos.

Camino al desconfinamiento Pandeportes anunció el cierre de todas sus instalaciones deportivas el pasado 11 de marzo. Las actividades deportivas están en el bloque 2, que abre hoy, pero para deportes sin contacto. El deporte de competencias está en el bloque número 5.

Su deporte también es conocido como levantamiento de potencia, pesas potencia o simplemente potencia, y la modalidad que practica consiste en levantar peso con los brazos recostado en una banca.

Las autoridades modificaron la cuarentena por un toque de queda, que comienza a regir hoy, en horario de 7:00 p.m. a 5:00 am. En esta fecha, además, se da la apertura del bloque 2, que incluye áreas deportivas y, por ende, abre a prácticas los deportes sin contacto físico.

“No he escuchado nada sobre el levantamiento de pesas, por lo que me mantendré entrenando en casa”, dijo Dimas.

Ingeniar

En estos tiempos de pandemia, el corpulento se las tuvo que ingeniar para mantenerse en forma.

Entrenamientos, charlas virtuales y asesoramientos de su entrenador han formado parte también de su día a día.

“Cuando comenzó la cuarentena, me tuve que adaptar. Primero, improvisé una silla para seguir con mi rutina de pesas”, contó Dimas, quien agregó que no era muy segura.

“Vi que una vecina iba a desechar una mesa y se la pedí. Luego, un amigo soldador me ayudó a reforzarla y es la que estoy usando”, añadió.

El medallista Centroamericano de Nicaragua quiere estar listo para cuando su deporte regrese a la “nueva normalidad”.

Tremendo susto

Rey Dimas se estaba preparando para participar en una competencia en Colombia, en marzo pasado, cuando el nuevo coronavirus obligó a que sus viajes al gimnasio fueran suspendidos.

Para ese entonces, algo le pasó a su cuerpo. “No puedo asegurar qué fue, me sentía débil, con dolor de cabeza y garganta”, contó el pesista. “Llamé, pero nunca vivieron a realizarme la prueba [del coronavirus], así que me tuve que automedicar. Pienso que ser un atleta en buenas condiciones ayudó para que los síntomas fueran desapareciendo poco a poco. Hasta estuve en la cama de lo débil que me sentía”, detalló.

“Hasta hoy, no supe lo que tuve. Ya me siento recuperado y fuerte [y] a eso se debe que entreno con mayor fuerza todos los días”, contó.

El campeón centroamericano de powerlifting tiene como meta representar a Panamá en los Juegos Paralímpicos de Tokio, aplazados para el próximo año por la pandemia mundial.

“Había participado en varias competencias camino a las Olimpiadas, y el evento de Colombia sería una de esas”, destacó.

“Lo más importante es mantenerse en forma, lo mejor que se pueda y no salir de casa hasta que las autoridades lo indiquen”, advirtió.

El deporte de competencia está ubicado en el bloque cinco, que forma parte de los seis en los que el Gobierno dividió la reapertura de las actividades económicas, para controlar la pandemia y reactivar los sectores poco a poco.