Se cocina la pelea entre Ryan García y Joseph Díaz

Ryan García ha reanudado el entrenamiento después de un año sabático para abordar sus problemas de salud mental y ya se está planificando su pelea de regreso.

Esa pelea podría ocurrir este otoño contra Joseph Díaz Jr.. Será un choque de mexicoamericanos del sur de California. La pelea, si se concreta, podría realizarse en el Staples Center de Los Ángeles, donde el evento sin duda sería un gran atractivo. El emparejamiento potencial está en las etapas de discusión.

“Lo llevaré a un lugar en el que nunca ha estado física y mentalmente”, dijo Díaz (32-1-1, 15 KO’s) a ESPN. “Ryan García siento que es un peleador muy talentoso, pero nunca ha estado en un ring con los muchachos con los que he estado; algunos guerreros tratando de arrancarte la cabeza... Si esta pelea no se hace, no será por mi parte, sino de ellos”, agregó.

Ambos púgiles son promovidos por Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya, una empresa con sede en Los Ángeles.

García cuenta con casi 9 millones de seguidores en Instagram y es un atractivo de taquilla comprobado, ya que ha atraído a multitudes considerables en el sur de California y Texas.

La pelea de García, en particular, funcionaría bien comercialmente, dado el estilo de pelea amigable para los fanáticos de Díaz y su inclinación por antagonizar a los oponentes.

García, el boxeador de peso Ligero número 4 de ESPN, estaba programado para pelear contra Javier Fortuna el 9 de julio, pero se retiró para poder concentrarse en su salud mental.