‘Se dio la pelea que habíamos planeado’

“Se dio la pelea que teníamos planeada con mis entrenadores”, dijo Atheyna Bylon luego de lograr su primera victoria en unos Juegos Olímpicos al vencer por decisión unánime (5-0) a la australiana Caitlin Parker.

En dicho combate, la panameña pudo imponer su estrategia y dominar los tres asaltos.

“Habíamos planificado la pelea de esta manera y mantuvimos la comunicación entre cada asalto, lo cual ayudó también. Al final del combate, di gracias a Dios y pensé en mi familia. Soy consciente de que es un gran logro para Panamá”, manifestó Bylon, emocionada.

La panameña aseguró de esta manera un Diploma Olímpico, certificado oficial que entrega el Comité Olímpico Internacional para los ocho primeros puestos en cada prueba, primero para el boxeo nacional.

Luego de este triunfo, Bylon se enfrentará en los cuartos de final a la británica Lauren Price, de 27 años, nacida en Gales, quien en 2019 logró la medalla de oro en el Mundial de Boxeo Femenino de AIBA, celebrado en Ulan-Ude, Rusia.

El combate será este sábado 31 de julio a las 11:06 p.m. (hora de Panamá).

Se volverán a ver

En el año 2014, Lauren Price se enfrentó a Atheyna Bylon en la segunda ronda del Mundial de Boxeo Femenino de AIBA, celebrado en Jeju, Corea del Sur.

Aquel día, la victoria fue para la panameña por decisión dividida, 2-1, en un torneo en el que Atheyna Bylon terminaría coronándose campeona mundial.

“Fue mi esposo quien me recordó que ya la había enfrentado en 2014. No pienso en que ya le he ganado anteriormente, vamos a ver sus combates y planificar el combate con el enfoque de conseguir la victoria”, indicó Bylon.

Esta es la primera victoria de Atheyna Bylon en Juegos Olímpicos, tras haber caído en Río 2016 ante la brasileña Andreia Bandeira. “No pensé en lo que había pasado en Río, eso es pasado. He madurado, vine con más peleas y más experiencia. Ahora, tengo nueve años en el boxeo y con mi equipo de trabajo hemos trabajado muy fuerte, estamos mentalizados en ir combate a combate y dejar en alto a Panamá”, sentenció la boxeadora.

El combate de cuartos de final entre Atheyna Bylon y la británica Lauren Price se llevará a cabo en la Arena Kokugikan desde las 11:06 p.m. hora local panameña y se podrá ver a través de https://olimpicos.marcaclaro.com/tokyo-2020/ o el canal de Youtube de marca Claro.