Semana crucial para saber el futuro del nacional mayor

El futuro de la LXXVII edición de los campeonatos nacionales del béisbol mayor podría definirse esta semana, cuando la directiva de la Federación Panameña de este deporte (Fedebeis) se reúna con las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

Tras una reunión virtual, los miembros de la Fedebeis, con el respaldo de los presidentes provinciales, acordaron el 26 de septiembre como fecha tentativa para iniciar el Campeonato Nacional 2020, Copa Banco Nacional, que será dedicado al periodista fallecido José Pepe Cortéz Ovalle.

El certamen mayor de este año no se ha efectuado por la pandemia de la Covid-19.

“Se presentará al Minsa todos los protocolos de higiene, de bioseguridad, tanto para los entrenamientos, que comenzarían el 1 de septiembre, como para el campeonato previsto para el 26”, dijo el presidente de la federación, Benicio Robinson.

En la sesión on line de la Fedebeis la pasada semana también se acordó que no se aplicarán sanciones ni a pelotero, ni a las provincias que decidan no participar, entre otros detalles que deberán reafirmarse en los próximos días, es decir, luego del acercamiento con el Minsa.

De acuerdo con lo planteado, el campeonato sería disputado en Los Santos, Coclé y Panamá metro, pero todavía no hay nada oficialmente establecido por el ente regente de la pelota panameña.

“La reunión del pasado viernes entre la Fedebeis y nosotros los dirigentes de provincias fue muy positiva, porque se tocaron temas sensibles, directos y se ampliaron detalles de darse el certamen”, señaló Roberto García, de la Liga de Veraguas.

“Sabemos que tenemos que esperar el informe del Minsa. Por otra parte y con respecto a los peloteros, muchos quizás no van a jugar [y] eso se les respetará. Es por eso que, sin duda, las nóminas que se habían presentado para el mes de marzo, cuando estaba previsto el arranque de esta competición, podrían variar”, destacó el dirigente de la “tribu”.

Entre tanto, Reyes Casas, al mando de la Liga de Herrera, sostuvo que están anuentes a participar en el Campeonato 2020 y adelantó que durante las próximas horas sostendrá conversaciones con peloteros de esta región del país para saber su disposición

“La Covid-19 sigue presente en nuestro país, en eso estamos claros, pero igualmente sabemos que se deben tomar las medidas adecuadas para la seguridad de todos los involucrados”, agregó Casas.

“La idea de hacer el torneo dividido en tres grupos no es mala, pero debemos esperar para entonces revelar más detalles. Lo importante es que se tomen todas las precauciones, de sedes, de bioseguridad, entre otras, porque recordemos que estamos en época de lluvia”, dijo.

Para José Chema Carranza, rector de la pelota en Coclé, aunque el certamen se jugará sin presencia de aficionados, hay mucha motivación en esta parte del país, ya que podrían estrenar el nuevo estadio de la “Leña Roja” o Remón Cantera, en Aguadulce.

“Nuestra nómina de Coclé cambiaría de haber torneo este año, ya que, debido a la no inclusión de los extranjeros, debemos reemplazarlos por dos jugadores de nuestra provincia o de otra”, señaló Carranza.