Suárez mantiene vivo el sueño

Liga española

El Atlético de Madrid se mantuvo líder de LaLiga española de fútbol a una jornada para el final, gracias a un agónico triunfo 2-1 sobre el Osasuna, con un gol del uruguayo Luis Suárez en el minuto 88, ayer domingo, en la 37ª jornada, en la que, además, el Eibar descendió a segunda división.

El equipo rojiblanco tiene 83 puntos y mantiene in extremis la primera plaza, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 81), que le ganó al Athletic con marcador 1-0 en Bilbao.

Ve esfumarse ya sus opciones el FC Barcelona (3º), derrotado 2-1 en casa por el Celta y que queda a siete puntos del Atlético y a cinco del Real Madrid.

El Atlético podía haberse proclamado campeón matemáticamente ayer domingo, pero necesitaba para ello ganar y que no lo hiciera el Real Madrid en San Mamés.

El equipo blanco pudo imponerse en Bilbao con un gol de Nacho Fernández (en el minuto 68), que tocó con la rodilla un balón del brasileño Casemiro.

El Atlético estuvo a punto de ceder el liderato a su rival blanco y sufrió muchísimo para lograr la victoria en el Metropolitano, donde Osasuna llegó a inaugurar el marcador en el 75 por medio de Ante Budimir.

El brasileño Ruben Lodi igualó en el 82, asistido por Joao Félix, pero el empate seguía dejando líder al Real Madrid.

El gol de la victoria y que permite al Atlético afrontar líder la última jornada lo consiguió Luis Suárez en el 88, con un remate en el área a pase de Yannick Carrasco.

Última jornada

El desenlace de LaLiga será el domingo de la próxima jornada, en la que el Atlético dependerá de sí mismo en su visita al Valladolid (19º), que tratará de apurar sus opciones de salvación.

El Real Madrid recibe por su parte al Villarreal (7º) en esa última jornada, atento a un eventual tropiezo de su vecino.

‘Para ganar LaLiga hay que sufrir’: Suárez

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, afirmó que para ganar la Liga Santander “hay que sufrir”, después de lograr el tanto del triunfo (2-1) del conjunto colchonero en los últimos minutos en la penúltima jornada del campeonato y que deja a los del Cholo Simeone a un paso del título. “Es un momento de felicidad. No merecimos sufrir tanto, pues hicimos uno de los mejores primeros tiempos de la temporada. Hay que acostumbrarse, porque para ganar LaLiga hay que sufrir”, indicó.

Suárez, quien anotó su gol 20 en el campeonato liguero, indicó que está acostumbrado a convivir con estas situaciones límites. “Si uno pelea, lucha y no baja los brazos, puede conseguir el objetivo. No sabía lo que hacía el Madrid hasta que en el parón de agua me doy cuenta de que van ganando. El nerviosismo te puede perjudicar, pero tuvimos tranquilidad para lograr la victoria”, dijo.

Por último, el ariete rojiblanco ya puso el foco en el próximo objetivo: ganar al Real Valladolid para sumar otro título. “Tenemos que ganar el partido más importante de la temporada para conseguir el objetivo. Estoy feliz y contento de que el equipo esté ahí”, apuntó por la posibilidad de estrenar su palmarés con el Atlético.