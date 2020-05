Tablas de surf son convertidas en obras de arte

POLIDEPORTIVO

Un grupo de pintores plasmó su talento en tablas de surf, y el resultado final fue la creación de unas obras de arte que serán subastadas el próximo 25 de junio y cuya recaudación pasará a la fundación Autism Wave, una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a niños autistas.

El proyecto llevaba varias semanas de estar listo, pero debido a la pandemia de la Covid-19 se tuvo que postergar. Inicialmente, estaba previsto para el 14 de abril en el Ministerio de Cultura.

Paola Castrejón, presidenta de Autism Wave, dijo que la idea de aprovechar la superficie de la tabla como un lienzo surgió de Vanessa De La Guardia, una artista que ayudó a contactar a otros pintores y a concretar la iniciativa.

También se unieron al proyecto Braulio Matos, Eduardo Navarro, Diego Fábrega, Gabriel Wong, Jorge Vallejos y Gennaro Rodríguez.

De La Guardia contó que directores de Autism Wave la citaron y le explicaron que estaban recaudando fondos para campamentos de surf, actividades recreativas para niños dentro del trastorno del espectro autista y para abrir un centro especializado. “Me conmovió y acepté ayudar”, agregó.

¿Qué le motivó a participar en este proyecto?

Los directivos de la fundación me citaron para contarme acerca de Autism Wave y de su labor. Me conmovió muchísimo su historia e inmediatamente les dije que contaban con mi apoyo. Su fundación requiere recaudar fondos para abrir un centro especializado y de ahí salió la iniciativa de crear la subasta en la que les estoy ayudando con la convocatoria de artistas, medios y asistentes. Me da alegría poder ayudarles en su misión, en tan buena causa.

Fundación La organización aprovecha el mar y el surf para darle terapias de relajación a niños autistas. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta tres ejes importantes: alteración en la comunicación, alteración en la socialización y presenta intereses restringidos y conductas repetitivas.

¿Cómo fue el proceso para pintar una tabla de surf?

Para cada artista el proceso de creación es distinto y propio. En mi caso, me gusta trabajar sobre una superficie totalmente limpia. Al ser tablas de surf donadas por sus antiguos dueños, las tablas tenían cera, etc. Antes de proceder a pintarlas, lijé toda la superficie, removiendo cualquier porosidad adherente, y la cubrí con dos capas de primer especial, para que la pintura sea resistente y duradera. Al final de la elaboración de la pintura le coloqué un sellador fuerte para que la misma tenga una duración para toda la vida.

¿En qué se inspiró para elegir la idea o motivo de la obra?

Quise que mi tabla de surf evocara una sensación alusiva a la serenidad que les brindan las olas del agua a los niños en sus terapias con el mar.

¿Cuánto tiempo le tomó terminar la pintura?

Tres días desde el inicio de la preparación de la superficie hasta el producto final.

En su carrera había tenido la oportunidad de pintar sobre otro artículo deportivo.

En cuanto a deportes, actualmente una de las marcas que represento es Nike. He tenido la oportunidad de diseñar ropa deportiva e intervenir zapatillas para la marca, inspiradas en mi serie “Cosmic”, alusiva al Cosmos.

Su obra ya está terminada, ¿se siente satisfecha?

Sí, siento que transmite un sentimiento de relajación y serenidad, propia del agua en pleno día de verano.

Hubo algún detalle que en el transcurrir de los días decidió quitar.

No, en esta ocasión la idea y su confección fluyeron por sí solas mientras la pintaba.

Tiene previsto presentar alguna obra deportiva o seguirá su línea paisajista.

Dentro de lo que hago como artista plástica, he tenido el placer de trabajar con distintas marcas. Tengo distintas series; sin embargo la que sigue regresando y cada vez con más inspiración es mi serie del “Bosque Encantado”, serie que me impulsó al exterior y con la que empecé a exhibir mi arte en Londres.

Un mensaje para los que desean apoyar este proyecto.

Es un hermoso proyecto para una gran causa. Esta es una oportunidad para adquirir una obra de arte única e irrepetible de distinguidos artistas panameños. Y sobre todo, es una oportunidad para apoyar a la fundación en su misión hacia la concienciación del trastorno del espectro autista, y a miles de niños que tendrán la oportunidad de obtener un cuidado mucho más especial.