‘Tomó bastante tiempo, pero el sacrificio valió la pena’, Paolo Espino

GRANDES LIGAS

Con 34 años de edad, el lanzador panameño Paolo Espino ganó recientemente su primer partido en Grandes Ligas, lo que le tomó tiempo, pero ha sido muy satisfactorio para él.

El miércoles, Espino ganó su primer partido de la campaña y el primero en las Grandes Ligas, en el triunfo de los Nacionales de Washington, 3-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Espino tiró cinco entradas completas en las que no permitió carreras, le pegaron tres imparables y ponchó a dos bateadores. El panameño venía de dos derrotas y este miércoles completó su segunda apertura de cinco que tiene de por vida. En lo que va de campaña, este año, ha jugado en 15 partidos y bajó su promedio a 2.28.

“Me tomó bastante tiempo, pero el sacrificio ha valido la pena. La verdad estoy muy contento y es algo muy especial para mí, desde que firmé para jugar pelota profesional”, manifestó Espino.

Quiere más

Añadió que le dedica esta primera victoria a su familia, que siempre ha estado tras él. “Mi mamá, mi papá y mi esposa que está aquí con mis hijos y ojalá sea la primera victoria de muchas más”.

Espino, quien subió por primera vez a Grandes Ligas en el 2017 y que luego de bajar a ligas menores volvió a subir en el 2020 y 2021, agradeció también a sus compañeros de equipo.

“No sabía que tenía que hablar delante de ellos, pero les agradecí, ya que si los relevos no hacen su trabajo y si el equipo no batea, no hubiéramos podido ganar este partido”.