Trabajadores se tomaron el estadio ‘Flaco Bala’

Trabajadores de la empresa constructora del estadio Roberto ”Flaco Bala” Hernández de Las Tablas, se tomaron ayer el coliseo y amenazaron que si la empresa no les paga, no permitirán el uso del escenario el 3 de enero cuando comienza el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

“Este paro aquí continúa: nadie sale ni entra hasta que la empresa no les dé una respuesta”, destacó Igor Ochoa, dirigente de los trabajadores. Los 16 trabajadores del estadio, apoyados por los 13 obreros del proyecto Techos de Esperanza, se tomaron las inmediaciones del estadio para presionar la empresa que ejecuta ambos proyectos.

Según Ochoa, la empresa no les ha pagado sus quincenas, cuando debió hacerlo desde el 27 de diciembre. El dirigente dijo no entender por qué no les paga la empresa, si el Gobierno ya desembolsó $629 mil, “y vuelve e incumple con la quincena”.

Pandeportes reacciona

Rodrigo Jaén, director provincial del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) de Los Santos, dijo que es la sexta huelga que realizan los trabajadores. Agregó que su personal no hizo los trabajos de mantenimiento porque se tomaron estadio. Y aseguró que conversarán con Asincro, empresa que ejecutó la obra. Los Santos se mide a Panamá Metro el 3 de enero y “el estadio tiene que estar listo y disponible”, prometió Jaén.

El presidente de la Liga Provincial de Beisbol de Los Santos, Alex Vargas, dijo que entre “hoy (ayer) y mañana (hoy) debe resolverse esta problemática”.