Una historia distinta con un gran final

La historia del lanzador chiricano Steven Fuentes es muy distinta a la de la mayoría de los grandes prospectos que ha dado nuestro país en los últimos años.

A los 14 años sus padres deciden enviarlo a la ciudad capital para que se uniera a la academia PTY Prospect Academy con la idea de trabajar pensando en una firma para jugar profesional.

Estando en la academia, Fuentes no era el pelotero que los buscadores de talento llegaban a ver. Más bien se “colaba” en las pruebas para poder que lo vieran.

“Él no gustaba mucho, quizás porque su físico no era muy atlético. La verdad no tuvo muchas pruebas con otros equipos”, comentó Germán Gil, director de la academia de la cual ya han salido tres “big leaguer”.

“Fue un muchacho que caminó solo. Se llegó a hablar de él cuando llegó a Doble A”, agregó Gil.

Alguien se interesó

Un buen día alguien finalmente se interesó en el pitcher chiricano. Ese fue Miguel Ruiz, representante de los Nacionales de Washington en Panamá.

“Lo conocí a finales del 2012 cuando pasa a la academia del señor Germán. Al año siguiente me dieron la oportunidad de firmar a un cátcher, pero lo pude conseguir por menos así que el dinero que restaba hablé con el jefe y le dije que había un lanzador que me gustaba, él lo vio y me dijo que lo firmara”, comentó Ruiz a La Prensa.

“Era un niño que no tiraba tan duro, hasta 84 millas máximo, pero tiraba mucho strike, tenía un cambio excelente, buena curva y era agresivo sin miedo a tirar”, agregó Ruiz.

Tras seis campañas en ligas menores y luego de superar una suspensión de 50 juegos, Steven fue llamado al equipo grande de los Nacionales el pasado martes. Una vez haga su debut se convertirá en el panameño número 66 en jugar al máximo nivel.