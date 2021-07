Varane, la nueva joya del ManU

El Manchester United y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo para el traspaso del central francés Raphaël Varane al club inglés, anunciaron ayer ambos clubes.

“El Real Madrid C.F. y el Manchester United FC han acordado el traspaso del jugador Raphaël Varane”, indicó el Real Madrid en un escueto comunicado en su página de internet, sin precisar el montante de la operación.

La firma de Varane por los Diablos Rojos está pendiente del reconocimiento médico al jugador de 28 años de edad.

La venta de Varane, uno de los emblemas del exitoso último lustro del Real Madrid, se une a las salidas del histórico central Sergio Ramos y del técnico Zinedine Zidane.

Varane se va del club blanco con un palmarés XXL, con cuatro Orejonas de la Champions (2014, 2016, 2017, 2018), tres Supercopas de Europa (2014, 2016, 2017) y otras tantas Ligas (2012, 2017, 2020), entre otros trofeos.

Varane escribirá a partir de ahora las siguientes líneas de su carrera en Old Trafford, el Teatro de los Sueños, en el que el United trata de reencontrarse con su glorioso pasado.

Finalistas de la última Europa League, perdida ante el Villarreal, los Diablos Rojos estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones, merced a su segundo puesto en la última Premier League, detrás de sus vecinos del City.

Cerró un ciclo

Varane consideraba que había acabado un ciclo y la oferta del United, bien es cierto, era irrechazable.

Al jugador le convence el proyecto de Old Trafford, que no está reparando en gastos y que le doblará casi su ficha. De ganar unos $6 millones en el club blanco, llegará a $11 millones. Y un contrato, a sus 28 años, de 4 temporadas más una opcional al que no llegaba el Real Madrid en su oferta. El 11 del United con Varane: un equipo que volvería a ser temible.

Para el Madrid, por su parte, $50 millones, la cantidad en principio acordada, para un jugador al que le queda un año de contrato y con la crisis que azota al fútbol por culpa de la pandemia, se considera una buena operación. Un dinero que puede servir para afrontar además con mayores garantías la operación Mbappé si al final el PSG decide al menos escuchar al Madrid.

De hecho, y pese a la crisis, Varane se convierte en la primera venta de un defensa en la historia del club, superando la de Acharf al Inter por $41 millones, y solo por detrás de las de Cristiano ($117 millones a la Juve), Di María ($75 millones al United), y Morata ($66 millones al Chelsea). Por detrás del central están ya Özil ($47 millones al Arsenal) y Kovacic ($45 millones al Chelsea).

El Madrid da a Varane por amortizado después de pagar $10 millones al Lens, que también coge un buen pellizco por derechos de formación, el 2.5% del total del traspaso, 1.2 millones de euros. El United se hace con un viejo sueño. Ya lo quiso en 2010, se vio incluso con Alex Ferguson, pero el Madrid estuvo más rápido con Zidane a la cabeza y se lo llevó del Lens con solo 17 años.