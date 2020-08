Alexis Yañez afina la puntería

tiro con arco

Alexis Yañez vio una oportunidad en el tiro con arco y la aprovechó. El arquero, de 16 años de edad, ha convertido este deporte en su pasión y, pese a la pandemia del nuevo coronavirus, no ha parado de entrenar.

En su casa improvisó un campo de tiro, que no tiene la distancia requerida, pero le sirve de inspiración para seguir esperando el pronto retorno seguro de su entrenamiento en una academia.

Acaba de ganar un torneo virtual, una motivación para seguir adelante tras posponerse por la pandemia dos competiciones a las que tenía planeado asistir: un tope internacional en Monterrey, México; y los Juegos Bolivarianos de octubre próximo.

Yañez, campeón de la categoría de arco recurvo masculino juvenil de 60 metros, es uno de los cientos de atletas panameños atrapados en la cuarentena impuesta por el Gobierno para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus. Contó a La Prensa sus logros, tropiezos y su aspiración.

El tiro con arco es poco tradicional en Panamá, ¿por qué se decidió a practicarlo?

Desde muy pequeño observaba competencias de otros países de tiro con arco y siempre lo quise hacer. Eso me motivó a practicar este deporte. Además, en mi escuela llegaron tres personas a exponer lo que es el tiro con arco, me interesó más y me incorporé a un club. Me gustó tanto que decidí dedicarle tiempo. Ahora, tengo como una de mis metas representar a mi país.

En estos tiempos de cuarentena, ¿cómo hace para practicar su deporte?

Lo hago en mi casa, coloco a cierta distancia una paca, que es básicamente un objetivo para dispararle; sin embargo, para la competencia se necesitan 60 metros y aquí solo tengo 18 metros aproximadamente.

He aprovechado el tiempo para practicar y así poder perfeccionar mi patrón técnico, es decir, mi postura, mi anclaje al momento de realizar disparos. También he aprovechado para hacer ejercicios físicos, que incluyen pechadas, salto de cuerdas, burpees, que se basan en saltar y hacer pechadas, y abdominales para así obtener una mejor condición física para cuando voy a realizar los disparos.

Hace unos meses ganó una competencia virtual, ¿cómo se organizó?

Esta competencia se llevó a cabo con la participación de arqueros de cinco países. Cada país escogió a cierta cantidad de atletas para su representación. Se disputaron dos categorías: arco recurvo para principiante y avanzado y, además, la categoría de arco compuesto para principiante y avanzado. En el caso de Panamá, pudimos participar dos atletas. Yo competí en la categoría de arco recurvo juvenil principiante, categoría en la que tuve el honor de quedar en el primer lugar, obteniendo medalla de oro. Al final, Panamá terminó con una presea de oro y otra más de bronce.

¿Podría detallar el tiro con arco, sus categorías y cómo se gana?

El tiro con arco es una disciplina deportiva que se divide en dos modalidades, ellas son: el arco recurvo y el arco compuesto. El tiro con arco se basa en disparar flechas a objetivos que se encuentren a una distancia determinada. En la categoría de arco recurvo olímpico la distancia oficial es de 70 metros. En la modalidad de arco compuesto, se compite a 50 metros. Las diferencias entre el arco recurvo y el arco compuesto es que en el primero podemos disparar a una distancia más larga y da la oportunidad de participar en las olimpiadas, mientras que el arco compuesto se dispara a una distancia menor y no participa en las olimpiadas, pero sí en mundiales. Para ganar, se va clasificando hasta llegar a la final.

Parece un deporte caro, ¿cómo hace para poner su arco a tono?

La Asociación de Tiro con Arco de Panamá (ANTAP) me brinda el equipo necesario para entrenar y así cumplir con mis rutinas de entrenamiento.

¿Cómo se inició en este deporte? ¿Y dónde está practicando?

Llevo practicando el tiro con arco aproximadamente dos años y medio. Gracias a este deporte, se me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas y de participar en algunos torneos nacionales. Sentía que me gustaría este deporte y al final me quedó encantando, todos los días le meto mucho empeño. Practicamos normalmente el tiro con arco en un campo de entrenamiento donde disparamos a nuestras distancias oficiales de competencia.

Hay muchos deportes que se quejan por la falta de apoyo, ¿el tiro con arco pasa por lo mismo?

Por el momento, el tiro con arco es un deporte poco conocido en Panamá, pero poco a poco se está promoviendo a nivel nacional gracias a los diversos torneos que se han realizado. Hace unos meses, Pandeportes le brindó un estímulo deportivo a dos atletas a nivel nacional, es decir, Pandeportes apoya a los deportistas para que sigan entrenando fuerte para poder conseguir las metas que se proponen. Ese estímulo deportivo ayuda para poder conseguir el equipo necesario y así continuar entrenando. Yo fui uno de los atletas que obtuvo el estímulo deportivo y gracias a eso he podido adquirir algunos equipos para mi entrenamiento. Se puede decir que el tiro con arco está comenzando a ser apoyado, sobretodo a los atletas para que sigan con sus entrenamientos.

¿Ha podido introducir este deporte en el colegio?

En estos momentos, estudio en el colegio Nuestra Señora de Bethlem. El tiro con arco se pudo introducir en mi colegio y esto ayudó a desarrollar mis entrenamientos en la escuela. Llegó un momento en el que realizaron el primer torneo intercolegial, participaron cinco colegios, cada uno con cuatro atletas, dos hombres y dos mujeres.

Alguna persona que desee ingresar a este deporte, ¿cómo hace para inscribirse?

Poder inscribirse al tiro con arco es bastante básico y fácil, en todo Panamá hay seis clubes. Si una persona se quiere inscribir, únicamente se acerca al club de tiro con arco que este más cerca del lugar donde vive y pide cualquier información sobre los días de entrenamiento, categorías, etc., y si puede incorporarse a dicho club.