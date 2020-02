polideportivo

Acaba de ganar un título inédito para Panamá, su nombre es Oliver Meza y su especialidad son las artes marciales; su próxima meta es ser campeón nacional de boxeo.

“¡Yo amo pelear y quiero boxear!”, exclamó Meza en una entrevista con este diario tras la conquista del título de las 185 libras de MMA (artes marciales mixtas), inédito en un ring para un panameño.

Meza tiene 33 años de edad, estudia periodismo y es cinturón negro en varias disciplinas de combate.

Oli, como se le conoce a Meza, venció al hondureño Walter Luna, en un fragoroso combate realizado ante un lleno completo en el UCC 48 en el Hotel Panamá.

En su rostro, ojo izquierdo, había señas de lo intenso que fue el compromiso.

El campeón explicó que MMA es el deporte de artes marciales mixtas y la liga referente es la UFC (Ultimate Fighting Championship). Su campeonato fue avalado por la UCC (Ultimate Combat Challenge Panamá), la liga número uno de Latinoamérica, a un escalón de la UFC.

Meza, cinta negra de muay thai bajo la Tropa Thai de Brasil, dijo que en el MMA se valen golpes en el piso, de rodillas, codos, llaves de lucha y de sumisión. “Así que nos toca entrenar en lucha olímpica, jiujitsu, muay thai, boxeo, entre otros”, comentó.

El también cinta negra de jiujitsu brasileño se siente orgulloso de ser alumno del entrenador Juan Mosquera, a quien considera el mejor preparador de boxeo. “Yo fui firmado por el promotor Rogelio Espiño de Promociones y Eventos del Istmo para hacer peleas de boxeo, por lo que estoy entrenando en la cuadra de los Rockeros”, agregó.

“Mosquera se ha convertido en el primer entrenador en tener título en boxeo y en MMA. Para mí es un orgullo porque he tenido que pelear con esquinas de otras nacionalidades”, señaló Meza, quien elogió el trabajo de Mosquera por su adaptación para estudiar el arte del combate.

“Yo siempre quise ser boxeador, pero en Panamá me decían que este deporte era para pelaítos y que ya había pasado mi época, pese a que solo tenía 23 años en ese entonces”, destacó Meza, de padre colonense y madre costarricense, y que a los tres años comenzó a practicar las artes marciales.

“Mi primera pelea prácticamente como amateur en MMA, me cambió la vida, yo tengo que vivir de esto”, sentenció Oli, quien refirió a la asistencia que está teniendo este show. ¿MMA en un show? “Si y no”, respondió Meza. “El aficionado paga no solo por ver la pelea. Ahora, el enfrentamiento no es suficiente, hay que dar música, espectáculo, saludos, debe ser una experiencia”.

“Yo no puedo decir que amo más el MMA que el boxeo, yo amo pelear y probarme, uno contra uno. Me siento muy satisfecho con mi nivel de artes marciales, no así con el nivel de boxeo, pero esto me emociona porque me siento igual que cuando comencé en cinta blanca”, reveló.

“Yo llego a la cuadra y veo al Nica [Concepción], Jezreel [Corrales] y el General Pedroza, y digo: ellos son mejores que yo, eso me emociona. En Panamá me siento como el mejor de MMA, no así en el boxeo”, añadió.

Meza señaló que el boxeo le permite tres cosas: estar con su familia, tener sus alumnos y entrenar en alto nivel. “Panamá tiene el mejor boxeo del mundo, solo le falta apoyo”. Actualmente Meza ha realizado dos peleas en boxeo, con récord de 1-1.

Oli dio a conocer que para MMA necesitas varios entrenadores; mientras que para el boxeo solo uno. “Yo viví en Arizona (Estados Unidos) y lo que ganaba era para pagar a mis entrenadores de MMA”.

Sonriente y con su cinturón de campeón en su poder le recomendó a los padres de familia que le enseñen a sus hijos a pelear responsablemente y nadar.

“Me queda un año para defender mi cinturón, pero mi sueño y el de mi papá es que sea campeón nacional de boxeo, esa sería una huella que dejaría en el deporte panameño”, señaló el campeón de las 185 libras.

¿Tienes 33 años, no es muy tarde para comenzar a boxear? “Mi trabajo no solo es pelear y ganar, mi trabajo es motivar a los nuevos talentos. Eso es un mito, un hombre de 33 años no es viejo, depende de su desarrollo educativo y deportivo, quiero pelear en Panamá y ser campeón”, concluyó.