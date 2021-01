‘Yo ponché a Hank Aaron’, Stempel

Béisbol Profesional

Henry Louis “Hank” Aaron fue un verdugo para muchos lanzadores. El miembro del Salón de la Fama que falleció este viernes a los 86 años de edad tiene un episodio interesante con un panameño, ocurrido por allá por la década de 1950, en las Ligas Menores del Béisbol Profesional de Estados Unidos.

Courtney Gary Stempel, quien nació en la Zona del Canal en 1931, padre de “sir” Gary Stempel, el técnico de fútbol panameño con más galardones a nivel de selecciones y clubes, estuvo muchas veces cara a cara con Aaron.

“Recuerdo que me bateó un jonrón descomunal de más de 500 pies; sin embargo, también recuerdo que lo ponché en dos o tres ocasiones”, señaló Courtney, quien llegó a jugar en las ligas menores entre 1950 a 1954.

Su trayectoria

Stempel fue un lanzador derecho de gran dominio, quien luego de ser firmado cuando jugaba para su colegio de Balboa del área zoneíta y jugar también béisbol profesional en Panamá, llegó a la pelota rentada de Estados Unidos.

Allí jugó en 1950 con el Cordele A’s de clase D, obtuvo 11 victorias y 15 derrotas; luego pasó al Savannah Indians con los que estuvo de 1952 a 1954, antes de retirarse debido a una lesión en su hombro, que en ese entonces era un daño irreversible.

En 1952 con el Savannah obtuvo récord de 14-12, en 1953 registró 9-12 y en ese mismo año jugando en Triple A, ganó 5 y perdió 5.

Tuvo un paso en 1954 por el Ottawa A’s en Triple A y perdió en su única salida.

Se retiró con el Savanahh ese mismo año debido a la lesión, con apenas 23 años y un registro de 5 victorias y 4 derrotas.

Cara a cara con Aaron

Fue con el Savannah con el que en 1953 enfrentó a Aaron, quien ya daba testimonos de que sería una superestrella.

El 14 de junio de 1952, los Boston Braves adquirieron el contrato de Hank Aaron por 10 mil dólares. Los Bravos lo colocaron en el equipo de la Liga del Norte, los Eau Claire Bears.

Ese año recibió el premio al Novato del Año. También recibió un aumento de salario a 350 dólares mensuales, el mismo salario que ganaba Stempel.

En 1953 fue transferido a los Jacksonville Tars y fue jugando con este equipo que Aaron y Courtney se vieron por primera vez.

“Nos enfrentamos como unas 15 veces y fue en uno de esos juegos que me pegó ese enorme cuadrangular. Creo que fue una recta que la vi viajar muy lejos”, recuerda “Cookie” Stempel.

Pero Stempel también tuvo momentos apremiantes contra el “Hammer”, al verlo en tres ocaciones irse cabizbajo al “dugout”, víctima de sus lanzamientos.

Ese año Aaron fue líder en carreras, hits, dobles, carreras impulsadas y promedio de bateo. Recibió el premio MVP de la liga.

Su firma

Courtney fue firmado en 1949, cuando culminó sus estudios en la Escuela de Balboa.

Para esos años se jugaba la Liga Profesional de Béisbol de Panamá y fue adquirido por el equipo de la Cervecería Nacional, de los hermanos Del Valle, por 250 dólares mensuales.

Por dos años estuvo con esta novena, con la que ganó 13 juegos y perdió 7.

“En el ‘53, lanzando para el Carta Vieja, gané el juego que nos dio el campeonato y la clasificación a la Serie del Caribe de Puerto Rico de ese año contra el Chester Field, con un estadio Juan Demóstenes Arosemena abarrotado”, recordó.

Lanzó el juego completo y ganaron 4 carreras a 1, pero en la Serie del Caribe no le fue bien. “Me dieron el honor de abrir el primer juego ante Venezuela y me cayeron a palo en el mismo primer episodio, el mánager me sacó de inmediato”, señaló.

Hoy con 89 años y su memoria casi intacta, Courtney, quien también fue atleta destacado de tiro, espera que Aaron esté en el equipo estelar de Dios.