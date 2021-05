$100 millones para competir con TikTok

CONTENIDO

YouTube dijo que está iniciando un fondo de $100 millones para creadores de videos cortos para la función de la compañía llamada Shorts que compite con TikTok. En un cambio para el gigante de los videos en línea, los creadores recibirán un pago en función de la audiencia y participación de los usuarios en lugar de ingresos publicitarios.

Además, YouTube está abriendo el fondo a cualquier creador de videos en su sitio que siga sus pautas, no solo aquellos elegibles para el programa de publicidad, dijo la compañía el martes en una publicación de blog.

El fondo para los creadores de Shorts es la última arremetida en una guerra de ofertas de redes sociales para personalidades en línea impulsada por el éxito de TikTok de Bytedance Ltd. Snap Inc. lanzó un nuevo fondo el otoño pasado para los mejores artistas de su producto de video. Facebook Inc. ha intentado atraer estrellas, y funciones copiadas, de TikTok e introdujo más anuncios en sus videos más cortos.

YouTube, parte de Google de Alphabet Inc., también reclutó estrellas de TikTok. Y con su anuncio del fondo, YouTube está ampliando las funciones para facilitar la grabación de videos cortos. Parte del éxito de TikTok ha sido la facilidad para hacer videos con teléfonos inteligentes.

YouTube ha financiado a los creadores desde mucho antes que sus rivales en las redes sociales. La compañía ha dividido las ventas de anuncios con sus creadores de videos durante más de una década, lo que ha impulsado un negocio que generó $19 mil millones en ventas de anuncios el año pasado, así como muchos contratiempos con la moderación de contenidos.