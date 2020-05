110 mil 400 contratos laborales suspendidos

MERCADO LABORAL

La paralización extendida de las actividades en el país, ha hecho que más empresas del sector privado opten por solicitar la suspensión temporal de los contratos de sus trabajadores.

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el estado de emergencia generado por la crisis sanitaria del coronavirus ha impactado a 110 mil 400 trabajadores, cuyos contratos han sido suspendidos temporalmente. Esta lista incluye a 16 mil 398 contratos del sector de la construcción e industrias afines, donde se calcula que en total hay unas 190 mil trabajadores.

No obstante, “hay un 30% de expedientes por revisar y filtrar”, asegura un portavoz del Mitradel. Lo que supone que el número de contratos suspendidos temporalmente podría ascender a 143 mil 520 para los próximos días.

Sectores claves 190 mil personas trabajan en el sector de la construcción. A más de 16 mil de estos colaboradores se les han suspendido los contratos, según las estadísticas del Mitradel. 38 mil trabajadores de la industria de los restaurantes se les suspendió el contrato, de acuerdo con cifras de la ARAP.

La medida de suspensión de contratos ha sido aplicada por 6 mil 389 empresas del sector privado, que han visto paralizados sus ingresos en medio de la crisis y el cierre comercial de casi todo el país, a causa de la Covid-19.

El Decreto Ejecutivo N° 81 del Mitradel, promulgado en Gaceta Oficial el 20 de marzo de 2020, establece las bases para suspender temporalmente los efectos de los contratos de trabajo de las empresas afectadas por la pandemia, como una forma de proteger los puestos de empleo hasta que se levante el estado de emergencia.

Los trabajadores serían auxiliados por los programas de apoyo social dictados por el Estado.

Sin embargo, según fuentes del Mitradel, no todos los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos, han ingresado a la lista de beneficiarios del vale digital contemplado en el plan Panamá Solidario. “Están ingresando poco a poco luego de la depuración”, dijo.

Para garantizar que el alivio económico del Estado, llegue a todos por igual, se ha establecido una serie de reglas.

Se excluyen de los beneficios del plan Panamá Solidario a trabajadores jubilados y pensionados, trabajadores sin cédula panameña (usuarios de pasaportes) y trabajadores beneficiarios de cualquier otro proyecto de ayuda social del Gobierno otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), entre otros.

También quedan excluidos de recibir el beneficio de la primera fase del vale digital los trabajadores cuyo lugar de residencia, registrado en el Tribunal Electoral, no tenga cadenas de supermercados participantes en su entorno.

“Los trabajadores suspendidos con estas características, serán beneficiarios por los otros proyectos de ayuda dentro del plan”, asegura el Mitradel.

La medida también limita a los trabajadores cuyos datos hayan sido enviados con algún error involuntario en el número de cédula o nombre.

“Quienes no hayan sido incluidos en esta primer fase del vale digital, serán incluidos en las próximas entregas conforme los trámites en el Mitradel sean procesados”.

En tanto, varios gremios del país han advertido que sus trabajadores no aparecen en la lista de ninguna de las ayudas del plan Panamá Solidario.

La gran mayoría de los 450 restaurantes agrupados en la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), ha dicho que su personal no aparece en la lista de los beneficiarios del plan Panamá Solidario, asegura Domingo de Obaldía, presidente del gremio.

“Hemos estado mandando la lista (de los afectados) al Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República y aún así nuestro personal no aparece. Eso es preocupante, porque hay muchos restaurantes que no van a poder ayudar a sus colaborares para el 15 de mayo, y si eso ocurre y además los colaboradores no están recibiendo los beneficios del plan Panamá Solidario, va a haber un caos”, advirtió el presidente de la ARAP.