2020 empezó con 39% de ocupación hotelera

números rojos

Hace 10 años la ocupación hotelera superaba el 68%, y Panamá se encaminaba a convertirse en un destino de clase internacional.

Producto de la falta de promoción entre 2012 y 2016, los número del sector se fueron en picada, y el año pasado la ocupación terminó en 41%. Los datos preliminares del primer mes de 2020 no son alentadores.

Se estima que enero cerrará con una ocupación de 39% en los hoteles de la ciudad capital, números que no se veían desde 2004.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) fue categórico al señalar que “estamos cosechando lo que sembramos”, haciendo referencia a la falta de promoción de los últimos años.

Indica que la promoción de Stop Over y la campaña puente, traerán beneficios al país, pero considera que no se verán en el corto plazo, lo que indica que la temporada alta no tendrá mayor beneficios para los hoteleros y operadores de turismo.

Aunque todavía no se conocen las cifras oficiales sobre la entrada de visitantes durante 2019, la Autoridad de Turismo de Panamá considera que será similar a los números de 2018 cuando ingresaron poco más de 2.4 millones de visitantes.

De acuerdo con el presidente de Apatel, más allá de la promoción, Panamá necesita reactivar las caravanas o contactos directos con operadores internacionales.

“Por el interés de establecer nuevos mercados como el chino, en el pasado se descuidaron otros importantes”, comentó.

Sin embargo, antes de retomar cualquier contracto con mayoristas internacionales, primero Panamá debe cancelar deudas con importantes agencias como Apple Vacations.

Se conoció que en total, Panamá adeuda cerca de 2.5 millones de dólares en concepto de acuerdos de promoción que se firmaron con empresas entre 2014 y 2019.

Datos proporcionados por el Fondo de Promoción Internacional este año realizarán 6 caravanas de promoción en países como Estados Unidos y Brasil, dos de los principales emisores de turistas para Panamá.

Para este año el Fondo proyecta un incremento de 12% en la entrada de turistas unos 344 mil visitantes adicionales.

Al igual que el presidente de Apatel, la directiva del Fondo ve en el segmento de congresos y convenciones una solución rápida y efectiva para incrementar la entrada de visitantes al país. Se espera que el nuevo centro de convenciones de Amador esté operativo en abril próximo.