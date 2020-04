3 millones de TEU inactivos en flota

TRANSPORTE

Durante las últimas semanas se ha programado una cantidad masiva de “blank sailing” (viajes en blanco) de barcos de contenedores inactivos en distintos puntos que llevarán a una caída histórica en los niveles de este servicio en todo el mundo. Se trata de un 13% de TEU del total de la flota mundial que quedaría paralizada por los viajes que no se realizan.

Un informe publicado por la empresa analista Alphaliner estima que la flota de portacontenedores inactivos superará la marca de 3 millones de TEU o unidades de 20 pies de largo a medida que las líneas desocupen buques y retiren servicios.

Desde principios de año ya la flota de barcos portacontenedores inactivos venía en caída por efecto del coronavirus y en marzo alcanzó un récord de 2.46 millones de TEU, que ahora se prevé será mayor.

Estos contenedores son parte de más de 250 salidas programadas retiradas por las líneas navieras en el segundo trimestre debido a la pandemia del Covid-19.

“No hay suficiente carga y las líneas navieras están decidiendo no salir”, comenta Carlos Urriola, presidente de Manzanillo International Terminal y SS International, que opera más de 14 puertos en Latinoamérica.

Hace dos semanas eran 40 barcos parados, luego 150 y esta semana se habla de 384 buques que no van a salir, advierte. “Esto significa que se cancelan los viajes porque no hay carga, porque puede ser que las fábricas en China no estén fabricando, la gente no esté comprando o algunos comercios tienen suficiente inventario”, añade Urriola, con más de 30 años de experiencia en el sector portuario.

Pero, ¿Cómo afecta esto a Panamá? Urriola prevé que habrá menos barcos transitando por el Canal y en el caso de los puertos puede haber una merma. Otro punto es que el combustible tiene un bajo precio y los barcos pueden escoger la ruta larga para regresar.

“No hay suficiente carga y las líneas navieras están decidiendo no salir”. Carlos Urriola, presidente de Manzanillo Internacional Terminal y SS International

Aunque, por el momento, los buques continúan pasando por el Canal y llegando a los puertos, Urriola cree que tarde o temprano eso nos va a pegar, “porque alguien no está vendiendo o alguien no está comprando”. Este impacto se podría sentir el próximo mes.

Consultado sobre esta cantidad de contenedores inactivos, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Nicolás Vukelja dijo que se están implementando puertos estratégicos para almacenar contenedores. Igualmente manifestó que se están analizando los transbordos y fechas realmente necesarias para llegar a puerto de destino.

Todo ello ocurre en medio de un panorama complicado por la paralización de la actividad económica debido a las medidas aplicadas en casi todos los países para evitar la propagación del coronavirus.

Se calcula que la pérdida de volumen solo por el número récord de viajes vacíos costará a las 15 principales navieras más de $6 mil millones en 2020, según analistas de Sea-Intelligence. Esto haría que la industria pierda en conjunto más de $23 mil millones durante 2020, si se le suma una caída simultánea de las tarifas, indicaron.

Con las primeras lluvias, que abren el periodo de transición para la temporada lluviosa, se podría ayudar a resolver la limitante de ajuste de calado para el tránsito de buques que ha tenido que aplicar el Canal. Para Urriola es una buena noticia porque los lagos volverán a su nivel con la ayuda de la naturaleza.

“El reto en los próximos meses es seguir manteniendo nuestra plataforma logística operando y lista para arrancar cuando empiece la recuperación económica”, concluyó el presidente de MIT.