$9.8 millones costaría diseño del túnel de línea 3

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR

Si la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) avala el informe de la comisión evaluadora, el costo del diseño y detalles básicos del túnel de la línea 3 del Metro, que se construirá por debajo del cauce del Canal de Panamá, tendrá un costo de 9.8 millones de dólares.

El Consorcio Túnel de las Américas, integrado por las empresas Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa) y Louis Berger LAC, obtuvo la mejor calificación dentro de la revisión de las 4 propuestas que recibió el Metro de Panamá.

El grupo obtuvo una calificación de 930 puntos, de un total de 1,000, además que presentó la oferta más económica. La oferta del grupo está 3.2 millones de dólares por debajo del precio estimado por el Metro.

Originalmente, el túnel no formaba parte del diseño de la línea 3 que será construida por el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. y Posco Engineering Construction, a un costo de $2 mil 844 millones.

Infraestructura. Ejecución y construcción En octubre próximo debe iniciar la colocación de los pilotes que soportarán la estructura del viaducto por donde pasará el monorriel. Se estima que la línea 3 beneficiará a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste.

Al optar por el túnel, la administración de Laurentino Cortizo desechó el diseño original que contemplaba el paso del monorriel por los carriles centrales del cuarto puente, proyecto que ha quedado en el limbo porque no tiene presupuesto asignado, a pesar de que fue adjudicado en 2018.

En el discurso presentado ante la Asamblea Nacional el pasado jueves, el presidente Cortizo indicó que la construcción del túnel formaba parte de los proyectos especiales que se ejecutarán durante los próximos años.

Las estimaciones del Metro indican que la construcción del tramo soterrado, que se extenderá por más de 5 kilómetros, tendría un costo estimado de 360 millones de dólares. La empresa de transporte masivo decidió licitar por separado el diseño y construcción del túnel para obtener mejores ofertas.

El diámetro del túnel será de 13 metros y contará con estación de bombeo y drenaje, y estará dividido en la mitad para simular el efecto de que son dos túneles dentro de una misma estructura.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Metro a las empresas que compitieron para realizar el diseño del túnel, la obra tendrá una profundidad máxima de 65 metros.

Para entender la magnitud del proyecto, la mayor profundidad que alcanzó el túnel de la línea 1 fue de 35 metros.

Se prevé que la construcción del tramo subterráneo podría tardar unos 64 meses (5 años y 3 meses). A este tiempo hay que sumar los meses que le tomará al Metro licitar el diseño y construcción del tramo soterrado. Por el momento, el cálculo más alentador es que haya una diferencia superior a los 24 meses entre la construcción del túnel y las obras de la línea 3, que ejecuta HPH Joint Venture desde febrero pasado.

Reclamo

Luego de conocerse el informe de la comisión evaluadora que deja a un paso de quedarse con el contrato al Consorcio Túnel de las Américas, el Consorcio Ayesa-ILF presentó un recurso de reconsideración ante la DGCP, donde indica que su propuesta fue mal evaluada, por lo cual solicita una nueva revisión.

El grupo, formado por Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S. A., Ayesa Panamá, S.A. e ILF Consulting Engineers Austria GMBH, indica que la comisión evaluadora dejó en blanco el renglón correspondiente a la experiencia del personal técnico que realizaría el diseño.

En su alegato, el reclamante señala que presentó todas las certificaciones que comprueban la experiencia de los técnicos. Adicional, pide que se revise la propuesta de Túnel de las Américas, ya que según su consideración, los proyectos que anexó a la oferta no cumplen con los requisitos que solicitó el Metro en el pliego de condiciones.

La propuesta de 10.4 millones de dólares que presentó Ayesa-ILF recibió una calificación de 857 puntos, mientras que Aecom-Sener Túnel Línea 3, formado por URS Holdings, Inc. y Sener Ingeniería y Sistemas, S.A., que propuso 10.5 millones de dólares, recibió 884 puntos. Este grupo también solicitó una nueva revisión del informe de la comisión evaluadora.

La cuarta propuesta, del Consorcio Applus Norcontrol Panamá, S. A./Applus Norcontrol S.L. Sociedad Unipersonal/Geocontrol, S.A., por 8.6 millones de dólares, fue descalificada, al determinarse que la fianza de cumplimiento no cumplía con el pliego.