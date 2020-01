Acuerdo evita cierre de Alstom

"Hemos logrado (de la Comisión) que no haya desmantelamiento de Alstom y ningún cierre de centros industriales en Francia", dijo el ministro en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional (cámara de diputados).

El ministro francés de Economía se reunió el lunes por tercera vez en las últimas semanas con el comisario europeo de la competencia, Mario Monti, para acordar un plan para salvar la empresa.

BLOOMBERG/Lucas Schifres El ministro francés de Economía, Nicolás Sarkozy confirmó el acuerdo con CE.

Según diversos medios, Bruselas permitirá al Estado francés tener una participación en Alstom de hasta el 31.5% a cambio del crédito obligatorio de 956 millones de dólares emitido el año pasado.

Además, cuanta mayor sea la participación del Estado francés en la empresa, mayores cesiones de capitales deberá hacer ésta.

Sarkozy, que en su intervención en la Asamblea no habló de cifras, agregó que el Estado "transformará sus créditos en capital de Alstom", lo que permitirá "ayudar a este grupo que emplea a 77 mil personas".

El ministro se comprometió a convencer a los bancos para que aseguren las fianzas comerciales que la empresa necesita y también para que transformen parte de los créditos de Alstom en participación accionarial.

"En este asunto hemos demostrado nuestro pragmatismo en materia económica: cuando hay que privatizar un grupo porque es lo que le conviene, el gobierno lo hace, y cuando es necesario que el Estado asuma sus responsabilidades para apoyar a un grupo, el gobierno lo hace igualmente", insistió.

El ministro se mostró confiado en la "viabilidad" de Alstom, "porque sus mercados principales son la energía y el transporte".

"Los trabajadores de Alstom son los que fabricaron el 'Queen Mary' (el mayor crucero del mundo) y el TGV (Tren de Alta Velocidad), y no podíamos dejar que desapareciera una mano de obra y una experiencia de esta calidad en nuestro país", declaró Sarkozy.

El ministro responsabilizó de los problemas financieros de Alstom a "la subcapitalización y a los errores de gestión", que "no pueden ser imputables a los asalariados", que "no deben pagar por unos errores" que no han cometido.

El acuerdo entre París y Bruselas pone a Alstom en el camino de cerrar una crisis que comenzó en marzo de 2003, cuando la empresa anunció unas pérdidas de mil 380 millones de dólares y sus acciones cayeron un 50% en la Bolsa.

La dirección anunció después un plan de salvamento que incluía la venta de activos por valor de 3 mil millones de dólares y la supresión de 5 mil puestos de trabajo en Europa.

En julio de 2003, Alstom anunció un aumento de capital de 717 millones de dólares y un mes más tarde, el Estado se comprometió a hacerse con la mitad de esas nuevas acciones, lo que originó una reacción de Bruselas.