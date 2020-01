Análisis: Proyecto con más de tres opciones

La emisión de bonos implicaría que la ACP obtenga su respectiva calificación como empresa para determinar su grado de inversión, como normalmente evalúan las empresas calificadoras de riesgo.

En cuanto a la línea de crédito resulta menos viable, ya que este tipo de facilidad es de corto plazo, por lo general, y por los montos requeridos en el financiamiento de la ampliación de 2 mil 300 millones de dólares, la propuesta de cancelación de la deuda tendrá un período de por lo menos ocho (8) años. De igual forma, este tipo de facilidad requiere de garantía del deudor principal o garantías solidarias que tendría que dar el Estado panameño. Por todo lo expuesto, es difícil cubrir la necesidad de financiamiento de la ampliación a través de una línea de crédito.

Project Finance es el financiamiento que tiene como característica fundamental que los riesgos del proyecto los asume el acreedor del proyecto, por lo general instituciones financieras llamadas Banca de Inversiones. Esta alternativa pudiera ser más costosa que los bonos.

Club de Bancos. Esta modalidad es la más viable. Consiste en la formación de un grupo de bancos que brinden las facilidades de capital que necesite la ampliación del Canal en los momentos requeridos. Los pagos recibidos por tránsito de naves y carga por el Canal son al contado. Esto permite garantía de pago para la formación de este pequeño grupo de bancos, que recibiría los pagos de las navieras. De la suma recibida, estos bancos descontarían los intereses de los préstamos y el resto del depósito estaría a disposición de la ACP. Al momento que los flujos de efectivo recibidos por tránsito de naves lo permita, estas instituciones comenzarían a cobrar la amortización del capital del préstamo basados en la programación acordada con la ACP. Esta modalidad de crédito brinda las siguientes ventajas:

A. Por los depósitos recibidos de las navieras a nombre de la ACP, estas instituciones bancarias pagarían una tasa de interés, la cual permitiría una tasa diferencial entre la que recibe la ACP por sus depósitos y la tasa de interés que debe pagar por los préstamos recibidos, esto significa una mejor tasa de interés por debajo de los 6.25% establecida en la propuesta. Adicionalmente, se eliminaría el cobro de interés por la porción no utilizada de la facilidad de crédito.

B. Bajo esta forma de propuesta el proyecto refuerza su no requerimiento de respaldo por parte del Estado panameño ni la garantía de los bienes de la ACP. Solamente será el flujo de caja del Canal el instrumento de pago de las facilidades de crédito. Indudablemente esa modalidad requiere un convenio de entendimiento con la ACP.

C. Por último, de no lograrse las metas establecidas en los ingresos y costos, esta modalidad permite la posible ampliación de los plazos de pagos del préstamo para no afectar el flujo ni las operaciones normales de la ACP, de manera que la empresa cumpla con los compromisos con la nación en todos sus aspectos, incluyendo los aspectos sociales.