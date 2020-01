Arabia Saudita busca aliados energéticos

EXPLORACIóN DE GAS

Arabia Saudita y petroleras internacionales han discutido oportunidades de emprendimientos conjuntos en gas dentro y fuera del reino, como parte de sus esfuerzos por diversificar inversiones antes de que el gigante energético nacional Saudi Aramco salga a la bolsa.

Funcionarios saudíes exploraron oportunidades de inversiones con empresas como BP y Chevron para ayudar a desarrollar sus reservas de gas, las sextas más grandes del mundo, en momentos en que se registra una creciente demanda energética en casa, dijeron a Reuters cuatro fuentes de la industria.

Aramco también ha considerado invertir en emprendimientos en gas en el exterior, incluyendo un posible acuerdo con la italiana Eni, agregaron las fuentes.

La compañía quiere casi doblar su producción de gas a 23 mil millones de pies cúbicos estándar al día en la próxima década.

Aramco se está preparando para salir a la bolsa el próximo año y apunta a lograr una valoración de hasta 2 millones de millones de dólares, en lo que podría ser la oferta pública inicial (OPI) de acciones más grande del mundo.

Chevron, BP, Aramco y Eni declinaron a comentar sobre las conversaciones.

“Tenemos una relación de larga data con Arabia Saudita, de modo que no es inusual que conversemos con ellos. Siempre estamos teniendo discusiones sobre desarrollo de negocios. No tengo nada en particular que decir sobre Arabia Saudita”, declaró a Reuters la semana pasada el presidente ejecutivo de Chevron, John Watson.

El presidente ejecutivo de BP, Bob Dudley, que viajó a Arabia Saudita a fines del año pasado, dijo este año que no descartaría asociaciones creativas con Aramco, pero que era improbable una inversión directa de BP en la OPI.