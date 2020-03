Nequi también corre el ‘rally’ digital

FINTECH / MOVILIDAD

La transformación de la banca sigue imparable su curso. Es como un rally en el que compiten a diario equipos de innovación y desarrollo, tan veloces como un bólido, para llevarle al mercado las soluciones más hábiles y eficaces.

Nequi, el neo banco del grupo Banistmo, desembarcó en Panamá hace poco más de dos años y acumula más de 100 mil descargas en su aplicación móvil. “Es totalmente un banco digital. Su oferta se consigue en la plataforma y lo que hemos visto en el mercado es un crecimiento exponencial. El primer año se cerró con 20 mil usuarios; el segundo con 40 mil; y vamos en 100 mil. Esperamos terminar el año con más de 120 mil. Esto es por la necesidad que hay de dar soluciones financieras fáciles de usar a la población”, describe Diego Ponce, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Banistmo.

Ponce agrega que Nequi acumula más de un millón de transacciones. En promedio, el usuario de Nequi utiliza la plataforma para pagar o recibir dinero 11 veces al mes.

Los usuarios de la banca quieren pagar en línea mediante un teléfono inteligente no solo servicios públicos. También la suscripción a plataformas on demand como Netflix y Spotify. “Hacer cosas instantáneas y rápido, incluso si se está en una playa, o en un paseo o en algún lugar muchas veces no se tiene suficiente efectivo, pero si se cuenta con el celular y eso es lo que permite Nequi; pagar y ahorrar desde el móvil”.

El neo banco digital que pertenece a Banistmo contabiliza más de 100 mil descargas en la aplicación móvil de Nequi, y permite ahorrar y pagar a personas naturales y a micro empresarios. Nequi ahora rueda en los taxis panameños.







Los usuarios con solo descargar la plataforma, abren una cuenta bancaria simplificada incluso sin saldo. “Es una cuenta de ahorro soportada sobre la plataforma de Banistmo y la gente puede ingresar recursos por banca en línea, o con las máquinas de punto pago donde se recargan las tarjetas del metro y el celular. Puede comenzarse con 5 dólares. Y la plataforma permite manejar diferentes bolsillos, una especie de ‘chanchitos’ para tener ahorros a corto o largo plazo según las metas personales de los usuarios”.

Ponce revela que antes de que finalice el año, el límite de las cuentas personales de Nequi subirá de mil a $5 mil y además se activará la función de microprestamos para ayudar a los artesanos, profesionales y emprendedores nacientes a contar con liquidez.

“El microempresario que tiene su cuenta para vender por Instagram, por Facebook, el que está en el mercado de mariscos, el ebanista, el plomero, el que da tutorías de matemáticas, puede usar Nequi para activarse económicamente. Contamos con una fuerza de activación que está yendo a ferias, a piqueras de taxis y a mercados a empujar la plataforma e invitar a descargar el banco digital”.

Nequi permite pagar con un código QR en los puntos de venta de Banistmo y también sacar dinero en los cajeros del banco. La plataforma de banco digital rueda ya con más de 600 taxis. Se la usa para pagar las carreras.

“Empezamos a usar la plataforma hace como un año para facilitar que los conductores puedan pagar comodamente a la piquera por el uso de los taxi, y a su vez reciban el pago de los usuarios que transportan. Ahora, los taxistas no deben venir a la piquera a pagar el dinero diario y se ahorran combustible y tiempo que pueden dedicar para prestar el servicio”, comenta Graciela Gaona, administradora de Total Taxi.

El próximo paso de Nequi es activar nuevos servicios, llegar a lugares remotos donde no hay sucursales bancarias pero sí celulares conectados con internet. Correr la milla extra en el rally de la banca digital .