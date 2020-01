Ventas de lentes de contacto se duplican

Ahora, más personas tienen acceso al lente de contacto para utilizarlo simplemente como un producto cosmético, aunque todavía la mayoría de los consumidores panameños lo adquieren por prescripción médica o necesidad.

Aunque las ópticas se reservan el monto de negociación, la optometrista Giselle Chevalier, de la Clínica Chevalier, comentó que con la llegada a Panamá de los lentes de contacto desechables, hace ocho años, los precios de estos productos bajaron de 200 a 15 dólares el par, lo que provocó que las ventas se dispararan hasta duplicarse.

Solamente en la ciudad capital existen más de 25 ópticas, algunas convertidas en cadenas de más de cinco sucursales, como lo son Chevalier, López, y Sosa y Arango.

En promedio, cada clínica o sucursal vende 200 cajas semanales de lentes de contacto. Algunas de estas cajas vienen con dos unidades -es decir, un par- y otras con seis unidades -tres pares-, dependiendo de la marca.

Con este incremento en la ventas, las productoras estadounidenses de lentes de contacto, como la Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, Fresh Look y Biomedics inundaron el mercado panameño con sus productos.

La doctora Chevalier asegura que casi todos los lentes de contacto que se venden en Panamá son desechables, aunque todavía existen personas que prefieren utilizar la "vieja tecnología" que permite un uso más prolongado, pero que requiere mucha más higiene.

Explicó que el lente de contacto desechable que se vende es mucho más cómodo y puede ser utilizado por cualquier persona. Además los precios son bastante accesibles para el panameño común, ya que ahora tienen un valor que va desde los 15 dólares hasta los 200 dólares, dependiendo de las necesidades del paciente.

El producto desechable también le ha permitido a las clínicas ópticas tener una clientela cautiva, ya que estos lentes necesitan ser reemplazados cada 30 días.

Chevalier también advirtió que no es recomendable que estos lentes se compren en lugares que no son ópticas, porque se requiere que al cliente se le practique un examen previo, tanto para el uso del lente cosmético como para el uso del recomendado por un optometrista. "Además, el cliente debe aprender cómo se usa el lente de contacto y la higiene que debe tener", resaltó la optometrista.

Por su parte, Erly González, gerente de mercadeo de Optica Sosa y Arango, sostuvo que la llegada del lente de contacto desechable es lo que ha hecho que el mercado haya crecido significativamente en los últimos siete años.

"Hace 10 ó 15 años atrás, los lentes de contacto eran solo de uso prolongado y tenían ciertas normas de limpieza bastante exigentes, que generaban cierto rechazo entre algunas personas. Pero el lente desechable ha cambiado la manera de mirar del consumidor, y ha ayudado a aumentar las ventas", agregó González.

Indicó que en el caso de los lentes de contacto cosméticos, los más vendidos son los de color chocolate miel y aquellos con tonalidades verdes.

Por su parte, la doctora Marcela López, de la Optica López, afirmó que los lentes de contacto se están vendiendo más ahora que cuando salieron como una novedad.

"Ahora hay más variedad, lo que le permite a los pacientes encontrar una solución visual con lentes de contacto", aseveró.

López sostuvo que los lentes más vendidos son los de receta médica, pero señaló que hay fechas como Carnavales, Halloween y Navidad, en que los lentes cosméticos tiene mayor demanda que los otros. "Son momentos en que la gente quiere cambiar su forma de verse", expresó.

López advirtió que todo lente de contacto puede ocasionar daños si el par no está bien adaptado o no se siguen los parámetros de desinfección.

También indicó que la receta para anteojos no necesariamente es la misma que la del lente de contacto, por lo que el cliente siempre se debe hacer un examen sobre el contacto para establecer la receta definitiva.

El anteojo

A pesar de que los lentes de contacto han revolucionado el mercado local, los anteojos tienen su futuro garantizado.

Los optometristas afirman que las personas que utilizan lentes de contacto siempre necesitarán de un anteojo para descansar la vista durante las horas no laborables o en la noche. También se presentan casos de personas que no podrán utilizar lentes de contacto para corregir sus problemas visuales, ya que las casas productoras no fabrican muchos lentes de prescripción alta.

Lo otro es que hay personas que no se adaptan a un lente de contacto porque generan pocas lágrimas o porque simplemente no les gusta tener que tomar tantas medidas de limpieza.

Las clínicas ópticas aseguran que cada persona que utiliza un lente de contacto por necesidad, también tiene su par de anteojos, lo que garantiza un negocio redondo.

Sin embargo, los lentes de contacto han obligado a los anteojos a evolucionar con la tecnología y convertirse en un producto cosmético a la vez.