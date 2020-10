Acuerdo con TikTok sería después de las elecciones

TECNOLOGÍA

ByteDance Ltd. está trabajando con reguladores estadounidenses para resolver las preocupaciones de seguridad pendientes sobre su venta planificada de una participación en la aplicación de videos musicales TikTok, y las compañías involucradas se preparan para que el proceso de aprobación se prolongue más allá de las elecciones de noviembre, según personas familiarizadas con el asunto.

Oracle Corp., que lidera la oferta para la compra de una participación en TikTok, también sigue discutiendo los detalles del acuerdo, que hace dos semanas recibió una aprobación “en concepto” del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pero se enfrenta al escepticismo de otros dentro de su Administración y del Gobierno chino.

ByteDance está en discusiones sobre una propuesta final con el Comité de inversión extranjera en EU, o Cfius, el organismo regulador que debe aprobar cualquier acuerdo. Quedan varios problemas irresueltos, incluidas dudas sobre la seguridad de los datos, la propiedad china en el nuevo TikTok Global y un posible fondo educativo de $5,000 millones. Trump ha dicho que si no se llega a un acuerdo antes del 12 de noviembre, TikTok cerrará en EU, pero es posible que la fecha límite cambie si las negociaciones continúan hasta el próximo mes, dijeron personas familiarizadas.

El proceso avanza lento en parte debido al volumen de detalles que deben resolverse, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Además, el destino de TikTok Global ha caído más abajo en la lista de prioridades del presidente, que busca obtener la aprobación para un nuevo juez de la Corte Suprema y se centra en su campaña de reelección, dijeron algunas de las personas. El proceso se complica aún más tras el diagnóstico del presidente con la Covid-19, que se dio a conocer el viernes temprano. Un representante de TikTok se negó a comentar, mientras que Oracle no respondió de inmediato a un pedidp de comentarios. Cfius no confirma, niega ni comenta su trabajo.