AMP busca acuerdo con Mec Shipyards para rescatar el astillero Balboa

SERVICIOS MARÍTIMOS

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) trata de alcanzar un acuerdo con Mec Shipyards, el consorcio que operó el astillero de Balboa desde 2013 hasta el año pasado, a fin de poder convocar a una nueva licitación.

Este contrato fue firmado en 2012 por el entonces administrador de la AMP, Roberto Linares, y el consorcio Mec Shipyards, luego de adjudicarse la licitación, con una oferta de $99.9 millones de arrendamiento al Estado en los 20 años de concesión, casi cinco veces el monto que estableció la AMP en el pliego.

Como parte del acuerdo, se acordó una fianza que el consorcio debía renovar cada año. Sin embargo, esta fianza se venció en diciembre de 2018 y el astillero se quedó sin seguro porque no fue renovada, explicó Noriel Araúz, actual administrador de la AMP.

El 26 de diciembre pasado, la junta directiva de la AMP autorizó al administrador para buscar un acuerdo con el representante del consorcio.

En entrevista con este diario, Araúz reconoció que existen demandas y procesos legales entre ambas partes, pero como administrador le toca rescatar el astillero.

“Es la única manera de retomar la operación del astillero, porque si se continúa en este proceso legal van a pasar cuatro o cinco años con el astillero cerrado”, advirtió Araúz.

El astillero de Balboa es el más grande del lado Pacífico, porque uno de los tres diques permite acomodar un buque panamax o varios barcos de menor tamaño.

Las operaciones del astillero se comenzaron a ver afectadas cuando hubo un daño en la compuerta del dique, que permitió el paso de agua y hubo que suspender los trabajos de reparación.

“Nosotros todavía no tenemos un estudio real de cuáles son los daños que tiene esa compuerta. Lo que aspiramos es que la empresa que se gane la licitación haga las adecuaciones”, indicó Araúz.

El astillero genera 800 plazas de trabajo directas y 5 mil indirectas, con salarios de ingenieros, soldadores y técnicos, según la AMP.

En el contrato con el operador anterior a este consorcio, el acuerdo con la AMP era de $12 millones, pero en un periodo de seis años Mec Shipyards pagó $21 millones, monto que está por arriba de las expectativas que tenía la institución.

Debido a que el astillero está inactivo, los buques se marchan a los países vecinos para recibir los servicios de reparación. Las embarcaciones que han requerido reparación por algún percance en aguas del Pacífico panameño “no han podido ser atendidas y eso nos deja muy mal internacionalmente”, dijo Araúz.

De los 800 trabajadores que habían en el astillero, todos fueron indemnizadas por el consorcio, excepto 14 que presentaron recursos legales. Aunque todavía no existe acuerdo con el consorcio, la AMP espera que este año se complete el proceso. No obstante, Mec Shipyards no podrá participar en la nueva licitación.