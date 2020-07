Apoyo a mipymes, para los próximos días

CAFÉ CON LA PRENSA

El especialista de mercados financieros del Banco Inteamericano de Desarrollo (BID), Christian Schneider, anunció ayer en el evento virtual Café con La Prensa, que “en las próximas semanas ya estarán disponibles” los primeros $150 millones del préstamo concedido a Panamá para la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) .

A pesar de que no precisó una fecha exacta, dijo que actualmente se está en la etapa final del proceso y solo quedan algunos temas por definir, antes de que el Banco Nacional de Panamá (BNP) anuncie de manera oficial inicio del proyecto.

En medio está la inquietud de los empresarios sobre la necesidad de la apertura de los bloques económicos, porque no tendría sentido solicitar un préstamos sin que haya demanda de los servicios y productos.

Los primeros $150 millones del préstamo del BID serán ejecutados mediante un fideicomiso administrado por el BNP que actuará como agente fiduciario.

Para inicios de 2021, Panamá recibirá un segundo crédito por otros $150 millones, para alcanzar un total de $300 millones.

La primera parte de este préstamo va dirigida única y exclusivamente para apoyar a las mipymes. “No nos enfocaremos en empresas de mayor tamaño, hay otras iniciativas para este sector”, señaló Schneider.

Esta inyección de fondos será transferida a un total de 30 intermediarios financieros para apoyar a las empresas que como consecuencia de la pandemia han tenido restricciones de liquidez. “Estamos trabajando con cuatro grupos: microfinancieras, bancos, cooperativas y financieras que traspasarán o prestarán estos recursos a las mipymes”, explicó el vocero del BID.

Son préstamos que tienen como tope $150 mil; tasas blandas y plazos largos.

El representante del BID, precisó que uno de los criterios generales para apoyar las mipymes es que estén legalmente constituidas (antes de la Covid-19) y que hayan sido afectadas por la pandemia.

Las mipymes están entre los sectores de la economía más golpeados, tras la paralización de sus ingresos por el coronavirus.

Según estimaciones de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), “entre 40 mil y 45 mil mipymes del país no van a tener la posibilidad de regresar”, a sus operaciones tras la crisis generada por el coronavirus y las medidas de confinamiento para evitar su propagación.

La preocupación de los empresarios, llenos de deudas y compromisos, es el desafío de tomar más deuda ante un futuro incierto.

Otro tema que agobia a este sector son las garantías que piden las entidades para otorgar los préstamos, las cuales generalmente no están basadas en los negocios.

Para Fabio Martínez, director Ejecutivo de la Red Panameña de Microfinanzas (Redpamif), que también participó en el encuentro virtual, las garantías son parte de los requisitos, pero no es la clave para tener acceso a los montos.

“En la Redpamif la garantía no es un tema principal que impida que una persona que no tenga un terreno o un apartamento no pueda acceder a los fondos, nosotros damos crédito tomando en cuenta las garantías del negocio”, señaló.

El empresario también mencionó la importancia de que estos fondos de reactivación a la economía, “lleguen a todos, incluyendo al sector informal”. “Es un tema que tenemos que revisar porque estamos en un momento diferente y es importante que a esa gente [informales] también le llegue la ayuda”, dijo.

De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, al mes de agosto de 2019, el 44.9% de la fuerza laboral panameña trabaja bajo el paraguas de la informalidad.

Martínez manifestó que es fundamental que los empresarios se vayan preparando: tengan sus estados financieros ordenados y pueden presentar los que cerraron a diciembre de 2019 y si tienen hasta enero y febrero de 2020, mejor. También es recomendable que se comuniquen “con sus instituciones financieras y se hagan todos los análisis para que al final no se formen cuellos de botellas”, dijo.

Las mipymes son el motor fundamental del tejido empresarial panameño, generan más del 50% de los empleos en el país.