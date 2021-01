Apple todavía no se monta en ola de las pantallas plegables

TECNOLOGÍA

Apple Inc. ha comenzado a trabajar en un iPhone con pantalla plegable, un rival potencial para dispositivos similares de Samsung Electronics Co. y otros, aunque para este año, únicamente planea cambios menores para la línea de iPhone.

La compañía con sede en Cupertino, California, ha desarrollado prototipos de pantallas plegables para pruebas internas, pero no ha consolidado sus planes de lanzar un iPhone plegable. El trabajo de desarrollo no se ha expandido más allá de una pantalla, lo que significa que Apple aún no tiene prototipos de teléfonos completos en sus laboratorios, según una persona familiarizada con el proyecto, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

De igual forma que el Galaxy Fold de Samsung, el Motorola Razr y otras ofertas de compañías como Huawei, el iPhone plegable permitiría a Apple fabricar un dispositivo con una pantalla más grande en una versión más cómoda.

Apple ha discutido una serie de tamaños de pantalla plegables, incluida una que se despliega a un tamaño similar a la pantalla de 6.7 pulgadas en el iPhone 12 Pro Max. Los teléfonos plegables actuales tienen pantallas desplegables de 6 y 8 pulgadas.

Las pantallas plegables de Apple en sus prototipos, como las de Samsung, tienen una bisagra casi invisible con los dispositivos electrónicos ubicados detrás de la pantalla, dijo la persona. Otras compañías, incluida Microsoft Corp., han lanzado recientemente dispositivos con bisagras visibles que separan dos paneles distintos. La compañía se centra actualmente en lanzar sus iPhones y iPads insignia de próxima generación a finales de este año.