Argentina reestructurará  $68,800 millones

Argentina anunció que pretende reestructurar hasta $68,800 millones en bonos emitidos bajo ley extranjera, un paso formal en las negociaciones con los acreedores.

Es la primera vez que el gobierno del presidente Alberto Fernández ha declarado explícitamente el valor nominal de la deuda en poder de los bonistas extranjeros que planea reestructurar. Ambas partes están en negociaciones rápidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, planea concluir a finales de marzo.

Reunión del Gobierno con inversionistas

Guzmán se reunió con algunos inversores importantes la semana pasada, incluidos BlackRock Inc. y Pacific Investment Management Co., pero no ha detallado su oferta o estrategia de deuda, dejando a muchos en la oscuridad.